Més de 1.400 empreses valencianes afectades per la crisi amb Algèria poden demanar ja el finançament de la Generalitat

S'estima que són més de 1.400 les mercantils valencianes amb interessos comercials a Algèria i aquesta línia permetrà que disposen de liquiditat suficient per "a fer front a la paralització de comandes o a l'impagament de factures d'aquestes zones", segons informa l'administració en un comunicat.

"Hem posat a la seua disposició 30 milions d'euros que els permetran escometre tant noves inversions, atendre les necessitats de circulant derivades d'impagaments o trencament de línies de negoci, així com fer front a les possibles pèrdues econòmiques registrades", ha destacat el conseller.

A més, Arcadi España ha confirmat que podran acollir-se "totes les empreses i negocis amb independència de la seua grandària, des de persones autònomes a pimes i grans empreses".

Per açò, els imports dels préstecs poden oscil·lar entre els 20.000 euros i els 5.000.000 euros depenent de la finalitat del finançament, de la grandària de l'empresa i del volum de comandes cancel·lades o factures pendents des de sis mesos abans de l'inici del conflicte.

INTERÉS A TIPUS FIX

Així mateix, el responsable d'Hisenda ha explicat que aquest finançament "serà a tipus fix, determinat en cada operació per la qualificació crediticia de la qual dispose l'empresa", segons es va acordar amb les organitzacions empresarials.

"Aquest fet permetrà que previsibles pujades d'interés no afecten encara més aquestes empreses, garantint amb tipus fixos reduïts que poden fer front a la devolució d'aquests recursos amb totes les facilitats", ha assenyalat.

De fet, el conseller ha apuntat que "l'objectiu de la Generalitat ha sigut en tot moment garantir que les empreses amb interessos a Algèria, però també a les zones del conflicte armat d'Ucraïna, puguen disposar de quants recursos siguen necessaris per a garantir la seua liquiditat fins que la situació es normalitze".

A més, el responsable dels comptes públics ha afirmat que aquestes operacions "tindran condicions molt avantatjoses", amb un termini de devolució del capital principal del préstec de fins a cinc anys en el cas del finançament per a circulant i de fins a deu anys per a noves inversions.

"Com a novetat, a més, l'IVF ha introduït per primera vegada per a aquestes empreses el format de préstecs 'bullet', o el que és el mateix, que durant tots els anys que dure l'operació les empreses només hauran d'abonar els interessos generats, tenint la possibilitat de disposar del capital principal durant tota la vida del préstec, augmentant els seus recursos i liquiditat", ha conclòs el conseller d'Hisenda.