Institucions condemnen l'assassinat masclista d'una dona a Alzira i demanen lluitar contra la "possessió afectiva"

Així ho ha verbalitzat la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, en el qual ha sigut el seu primer discurs després d'assumir el càrrec aquest matí. El Ministeri d'Igualtat va confirmar aquest dimecres que l'assassinat d'aquesta dona de 52 anys el passat 7 de juny és un nou cas conseqüència d'aquesta xacra, la víctima número 22 en el que va d'any.

"Amparo tenia tot el dret a ser feliç, a viure com i amb qui ella volguera, a ser una dona lliure i a viure la seua vida com volguera", ha manifestat Mas, que ha demanat una "reflexió profunda" a les administracions.

La també consellera d'Igualtat ha apostat per construir una societat "basada en l'afecte, el respecte, la igualtat i la lluita contra la desigualtat i la possessió afectiva on no càpia la violència". Per açò, ha demanat "unitat d'acció" en la lluita contra la violència masclista a les forces polítiques i a la societat.