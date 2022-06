El discurso de María del Monte, icono de este 2022 en el Orgullo LGTBI, está dando mucho que hablar. La cantante, que desveló ante todos su condición sexual, ha asegurado que nunca ha estado dentro de un armario.

"En el armario yo tengo la ropa y habrá quien tenga polillas, pero yo no", señaló María del Monte en una entrevista para la cadena SER. "Afortunadamente, las cosas pasan y ya está. Yo voy a seguir teniendo mi misma vida, voy a seguir siendo dueña de mi vida porque es lo único que tengo mío. Sigo siendo la misma, la gente que me conoce sabe cómo es mi vida y voy a seguir igual. Yo no quiero un estandarte ni nada".

Este jueves, Isa Pantoja ha destacado en El programa de Ana Rosa que le ha sorprendido que su madrina haya hablado abiertamente de su condición sexual: "Yo vi el discurso que dio y fue bastante bonito. Me alegro mucho por ella. Ya sabe que le tengo mucho cariño".

Por su parte, Bibiana Fernández también ha querido aportar su opinión al respecto: "Me parece que María siempre ha sido muy valiente, que nunca ha dado la espalda a nada. Se ha comportado con absoluta normalidad. Me parece que la libertad es una carretera muy amplia, con muchas direcciones".

"Decirlo o no decirlo es legítimo. Hay veces que por la familia, por tu madre, por tu padre... se dicen o no se dicen cosas. En este caso lo ha hecho y supongo que le ha hecho bien a mucha gente porque muchos se van a aprovechar de esta visibilidad para manifestarse en su casa de un modo más natural, que es lo que debería ser a estas alturas", ha sentenciado la colaboradora.