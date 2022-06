La Generalitat incrementa un 50% les beques per a l'alumnat de la UNED de la Comunitat Valenciana

Les ajudes "es van engegar amb el primer Botànic amb l'objectiu d'ajudar els estudiants que no poden desplaçar-se i necessiten conciliar la seua vida laboral i familiar a cursar els seus estudis universitaris a distància", destaca l'administració autonòmica en un comunicat.

Així, el Consell, "compromès amb la necessitat d'invertir en la formació de capital humà i afavorir la competència, la igualtat d'oportunitats i l'excel·lència en el rendiment acadèmic", ha dotat aquestes ajudes amb un import global de 75.000 euros, la qual cosa suposa un increment del 50% pel que fa a allò assignat en la convocatòria anterior.

La consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Josefina Bueno, ha assenyalat "el compromís" del Govern valencià amb aquestes beques "que tenen el segell del Botànic" i es van promoure quan va ser directora general.

"El primer Botànic ja va traure avant les beques UNED per a facilitar l'accés als estudis superiors a gent que treballa i no pot permetre's el luxe d'anar a la universitat a estudiar", ha incidit

A més, la consellera d'Innovació ha destacat que "és una bona notícia que incrementem la dotació de les beques UNED per a aquest curs, ja que aquest esforç del Consell permetrà més estudiants accedir a elles i contribuirà a facilitar la igualtat d'oportunitats, així com la conciliació familiar dels i les estudiants que opten per l'educació a distància".

EXEMPCIÓ EN PRIMERA MATRÍCULA

Les ajudes consistiran en l'exempció del pagament de l'import dels crèdits matriculats per l'alumne de la UNED en primera matrícula, per la qual cosa hauran d'acreditar estar matriculats en primera matrícula d'almenys una assignatura en el curs 2021-2022.

Per a ser beneficiari de les beques els i les sol·licitants hauran de ser menors de 55 anys i cursar estudis conduents a l'obtenció de títols oficials de grau a centres associats de la UNED a la Comunitat Valenciana, així com acreditar la residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat.

A més, hauran de reunir els requisits econòmics i acadèmics que es detallen en les bases i que poden consultar-se en