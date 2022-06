Puig destaca l'estabilitat del Consell i agraeix "la dignitat" d'Oltra que els 135 condemnats del PP "mai" van tindre

Puig ha replicat així a la síndica del PP, María José Catalá, qui ha qüestionat a Puig per "com valora la inestabilitat del Consell" i li ha dit que "fa 1 any, 3 mesos i 10 dies, que podria haver cessat la senyora Oltra quan tres magistrats van posar per primera vegada negre sobre blanc la negligent gestió de la seua vicepresidenta en el cas dels abusos a una menor tutelada i no ho va fer".

Sobre el tema, Puig li ha replicat que aquest Consell és "més estable que el seu partit estant en l'oposició" i ha incidit que està estabilitat està garantida com demostren els pressupostos aprovats en set anys en "temps i forma" i perquè a més, "es prenen decisions i quan cal posar per damunt l'interés general es posa" i sobre este tema ha agraït "la dignitat" demostrada per Oltra.

El PP i Vox també li han exigit en diverses ocasions que demane perdó a la menor tutelada. En la seua intervenció, Puig ha recalcat que ell sí que "demana perdó tots els dies a totes les persones a les quals no se'ls donen els servicis adequats". "Ho he fet en moltes ocasions i ho seguirem fent".

"Aquest no és un Govern perfecte, és un govern que comet errades moltes vegades i la supèrbia no és un atribut nostre, tot el contrari, de veres veiem amb patiment tot el que no som capaços de traure avant", ha assenyalat.

No obstant açò, ha recalcat que "la realitat desmenteix el PP tots els dies" perquè els valencians amb esforç han vençut la pandèmia i "ha engegat el motor econòmic que va deixar gripat pel PP" i estem amb "un rècord d'ocupació i s'ha generat un entorn de confiança" com demostra l'elecció de Ford de la planta valenciana d'Almussafes.

"MÀXIM RESPONSABLE"

Per contra, la portaveu popular, que ha felicitat Aitana Mas després del seu nomenament com a nova vicepresidenta, s'ha preguntat "com pot ser que durant tot aquest temps Puig no li demanara explicacions a Oltra sobre l'assumpte" i per açò li ha recriminat que "no pot donar lliçons de gestió i de dignitat".

"Si Oltra va dimitir és per un errada en la gestió de menors, després si vosté és el màxim responsable de la gestió de menors ha d'eixir a demanar perdó per un error del seu govern", ha recalcat.

Per açò, ha instat Puig a "deixar de jugar als escacs polítics per a muntar un Botànic 3 perquè no arribarà". "Andalusia ha demostrat que del socialisme se n'ix" i que la gestió és l'única cosa que importa.

De la mateixa manera, la síndica de Vox, Ana Vega, ha qüestionat "la decència i credibilitat" del Consell de Puig per haver mantingut Oltra en el càrrec després de ser imputada per prevaricació, abandó de menors i omissió del deure perseguir delictes.

Així, li ha enlletgit que no haja destituït Oltra per "covardia i per tindre massa estima a les butaques i al Palau" i després s'ha hagut de "engolir" assabentar-se de la seua dimissió per la roda de premsa. "La seua indignitat com a president no té límits", ha afirmat i per açò li ha exigit que demane perdó a la xiqueta tutelada i "a les famílies que representa i que ha traït repetidament".