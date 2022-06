Puig diu que Feijóo està sotmès per "influències 'ayusianes'" i no vol reformar el finançament autonòmic

Ha assegurat així que no està per la tasca de reformar el finançament autonòmic quan "ara seria possible" perquè Feijóo és coneixedor de l'"Espanya plural" com a expresident de Galícia.

En la sessió de control de Les Corts, en resposta al seu soci de govern Compromís i a les crítiques per la falta d'inversions de l'Estat, Puig ha posat l'accent que "l'agenda valenciana és irrenunciable" tant en finançament autonòmic com en inversions i en "visibilitat", ja que ha reiterat que Espanya és més que Madrid.

Sobre el finançament ha tornat a defendre que la reforma "només és possible si hi ha un gran acord que a hores d'ara no sembla possible", davant la postura del PP que "té una responsabilitat enorme i és incapaç d'arribar a acordar cap cosa". Com a exemple ha apuntat a les discrepàncies per a renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

"Feijóo va començar amb bon to i crec que que és una persona que coneix més l'Espanya plural que altres, però el procés de captació al qual està sotmès per les influències 'ayusianes' l'està portant a una situació en la qual no vol acordar res", ha exposat, per a enlletgir-li que no li haja respost a la seua carta en la qual li va demanar avançar en el finançament.

Per contra, Puig ha destacat que hui dijous es reuneix a València amb la ministra de Transports, la socialista Raquel Sánchez, per a avançar en l'acord que va aconseguir amb Pedro Sánchez de crear una comissió permanent de seguiment de les inversions de l'Estat a la Comunitat.

Ha reconegut al portaveu adjunt de Compromís, Vicent Marzà, que la Generalitat no té "cap satisfacció" pel nivell d'inversions, ja que en 2021 no es va executar tot el pressupostat, a més d'exigir el "compliment estricte" de l'Estatut d'Autonomia en els diners estatals que correspon a la Comunitat: "Volem que tot el que estiga en el Pressupost s'invertisca i fins i tot es puga anar més enllà".

Al marge de les inversions, Puig ha ressaltat que la Comunitat està dos punts per damunt del que li correspondria per població en els fons europeus Next Generation EU, d'acord a un informe recent del BBVA. "Eixe és el camí", ha encoratjat, "buscar fórmules per a revertir una situació absolutament injusta".

MARZÀ DEMANA QUE L'AGENDA VALENCIANA "ES FAÇA FORTA"

Al seu torn, Marzà ha exigit que l'agenda valenciana "es faça forta" i respecte els ciutadans de la Comunitat "governe qui governe a Madrid". "Arribats a aquest punt, és evident que no hi ha hagut cap Govern que haja respectat els valencians", ha denunciat, i ha criticat que Sánchez diguera al diputat nacional de Compromís, Joan Baldoví, que demanar més inversions és fomentar el greuge territorial.

"No seguirem ni l'agenda de la dreta ni la submissió a ningú que no siga el poble valencià (...) No ens subordinarem a ningú", ha proclamat el també exconseller d'Educació.