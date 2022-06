Marzà, a Oltra: "Ací estarem perquè pugues tornar amb més força que mai"

"Gràcies per fer un pas a un costat per a donar deu avant. Ací estarem esperant-te perquè quan acabe el procés pugues tornar amb més força que mai", ha proclamat en la sessió de control al president Ximo Puig, una setmana després de l'eixida d'Oltra arran de la seua imputació pel presumpte encobriment dels abusos del seu ex-marit a una menor tutelada.

Marzà, que ha comparegut en substitució de la síndica Papi Robles per un problema de salut, ha agraït a la seua "companya i amiga" Oltra -també és de la coalició encara que pertany a Iniciativa i ell a Més Compromís- la seua "generositat deixant-se la pell per a millorar la vida dels més vulnerables".

"Gràcies per fer possible que hi haja governs d'esquerres, gràcies per donar exemple que no tots som iguals", ha proclamat, i ha agraït a la nova vicepresidenta, Aitana Mas, que haja acceptat un "repte" així en una situació tan difícil amb "tot el suport de Compromís: Ací estarem al teu costat".

I és que el també exconseller d'Educació ha defès que el Botànic (PSPV-Compromís-UP) és més necessari i segueix "més vigent que mai". "Necessitem seguir sent eixa illa de certesa per a cada valencià", ha dit, per a animar que el projecte seguisca "molts més anys" perquè "l'única manera és governar en coalició la diversitat" de la Comunitat.

Tot açò, ha reivindicat, anteposant la majoria social treballadora: "Això és el Botànic i el que seguirem fent. És possible enfortir els servicis públics en plena crisi, rebaixar el cost de la vida per a la gent més vulnerable, crear ocupació i de major qualitat, estimar i protegir el territori, la cultura i la llengua i captar més inversions internacionals que mai".

"QUE NO TORNEN"

En aquesta línia, Marzà ha insistit que és possible mantindre un govern "estable" en lloc de la "vergonya" dels anteriors governs del PP, partit que "retornava diners a Europa i ara dóna lliçons d'estabilitat". Ha exigit així que en les eleccions de 2023 "no tornen els qui retallaven drets, ordien corrupteles i protegien els de dalt".

I ha postil·lat: "Ho farem amb la força de la raó i la justícia per a seguir millorant la vida de la gent. En Compromís ho sabem i donarem el 200 per cent".

En la seua resposta, Puig ha assegurat a Marzà que continuaran "junts" en aquest projecte que "té moltes mirades però al final comparteix un gran objectiu: una transformació inclusiva en la qual ningú quede al marge, mitjançant una vinculació entre creixement i redistribució fonamental per a entendre el nou temps". És a dir, fer "el màxim possible" amb els mitjans disponibles sense haver de fer retallades "en absolut".