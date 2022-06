Violeta Mangriñán presume de embarazo en redes posando en ropa interior y revela lo que hará con la placenta

Parece que, una vez ha llegado el verano, las celebridades han comenzado su época de desnudos. Si hace unos días era Kendall Jenner quien posaba como Dios la trajo al mundo para escenificar cómo toma el Sol, ahora ha sido Violeta Mangriñán quien lo ha hecho, aunque en su caso para mostrar cómo va de avanzado su embarazo.

A sus 28 años, la socialite y colaboradora está esperando su primer hijo junto a Fabio Colloricchio y, en su faceta de influencer, ha hecho partícipes a sus casi 2 millones de seguidores de todo el proceso, que si todo va bien terminará el 31 de julio, fecha en la que está estimado que dé a luz a Gala, ya que se sabe tanto el nombre como el sexo del bebé.

Lo último de la valenciana ha sido mostrar su cuerpo al completo para despedirse de su barriguita de embarazada. Con posado en topless frente al espejo y como única vestimenta la parte de abajo de un bikini (más un emoticono de sol para taparse el pezón por la censura de Instagram), Violeta ha asegurado que va a extrañar "a su huevo" cuando "ya no lo tenga".

Y es que hace poco la exconcursante de Supervivientes explicaba que así es como cariñosamente la llama ahora su novio, ya que la forma de su vientre le recuerda a un personaje de una película de animación: Humpty Alexander Dumpty, el antagonista con forma de huevo del spin-off de Shrek, El gato con botas.

Asimismo, en sus stories, Violeta Mangriñán ha revelado qué va a hacer con su placenta una vez nazca Gala. Y la respuesta ha sorprendido a sus seguidores, aunque han acabado comprendiendo su decisión. Todo comenzó cuando sus followers le hicieron saber que, tras el nacimiento de Índigo, Evaluna y Camilo decidieron comérsela, algo que no entra en los planes de la modelo.

Al menos, no directamente. "Ya he quedado con mi madre que vamos a guardar la placenta de Gala para usarla de abono en mi jardín de Valencia, mientras tanto ella se ha comprometido a guardarla, dice que lo que no quiere es que se la quede el hospital", ha comenzado diciendo, haciendo saber que la enterrará para que sirva de alimento a plantas.

"En el jardín de mi madre está la placenta de uno de mis primos enterrada bajo un cerezo y hemos quedado en hacerlo bajo un árbol de mi jardín de Valencia con la placenta de Gala", ha finalizado.