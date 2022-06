Omar Sánchez desvela los motivos por los que no ha ido a Honduras a ver a Anabel Pantoja: "Es su momento, no el mío"

Hace unos días, Anabel Pantoja se reencontró con su pasado en Honduras. Sin embargo, a pesar de que todos los espectadores esperaban que Omar Sánchez apareciese allí, no lo hizo. Ahora ha dado los motivos de su ausencia en exclusiva para la revista Lecturas.

La intimidad que Anabel ha alcanzado con Yulen propiciaba que un encuentro con Omar fuese el plato fuerte de la noche. Esa es una de las razones por las que el canario denegó la invitación. "Es el momento de ella, no el mío. Porque me quiero yo antes que nadie", cuenta.

A pesar de los duros momentos que está viviendo por su comportamiento, asegura que "no iría a meterme con ella, sino a apoyarla". Aun así, no es una decisión que extrañe, puesto que también llegó a la conclusión de "no ira a los debates de Supervivientes".

Con los primeros acercamientos entre la sobrina de Isabel Pantoja y el esgrimista, Omar decidió dar un paso al lado: "Lo estaba pasando mal, intuía que esto iría a más. Tenía que estar fuerte para lo que venía". Su intuición no le falló.

Esa negativa ha llegado justo cuando se ha publicado su reacción a las imágenes íntimas entre Anabel y Yulen. "Nos ha faltado al respeto a su familia y a mí", aseguraba, además de que le da "vergüenza y rabia" verlo.