L'Orquestra de València estrenarà obres dels valencians Jaume Santonja i Voro García en el festival Serenates

El programa del concert, que està esgotat i que serà dirigit per Jaume Santonja, gira entorn del centenari del naixement de Joan Fuster i és per açò que el públic podrà escoltar Marinada, el ballet simfònic per a soprano i orquestra que va compondre Vicent Garcés amb text de Fuster i que cantarà la soprano Paloma Chiner, ha informat el Palau de la Música en un comunicat.

Prèviament s'estrenarà la 'Rapsodia Bocairentina' del propi Santonja, i conclourà el concert amb una altra estrena absoluta, 'Terra en la Boca' de Voro García, a partir del poemari homònim de Joan Fuster, obra encàrrec de l'IVC i en la qual també intervindrà el Cor de la Generalitat Valenciana.

La presidenta del Palau, Gloria Tello, ha destacat" que aquest concert "netament valencià" pel programa i pels intèrprets, i amb dos estrenes absolutes, continua amb l'esperit de la temporada d'abonament que acabem de finalitzar amb tant èxit, i que hem dissenyat entorn de la recuperació i visibilización del nostre patrimoni musical".

Per la seua banda, el director del Palau, Vicent Ros, ha elogiat l'estrena de les obres de Jaume Santonja i Voro García i ha ressaltat, respecte a Vicent Garcés, que, "després d'interpretar en el nostre concert del 9 d'octubre la 'Dansa Pleniunial' del seu altre ballet 'Passionera', recordem de nou a un dels nostres grans músics valencians oblidats, que pertanyia al Grup dels Joves en la Segona República".

Al llarg de més de tres dècades, el festival Serenates ha tingut un èxit rotund i cada vegada més col·laboracions. En aquesta edició, participen l'Ajuntament de València, el Palau de la Música de València, la Diputació de València, Sabadell Fundació, Fundació Bancaixa, EASD i Women's Legacy.

Jaume Santonja ha sigut nomenat recentment director associat de l'Euskadiko Orkestra (Orquestra d'Euskadi) de Sant Sebastià. Des de 2018 també és director assistent de la City of Birmingham Symphony Orchestra (CBSO). Va obtindre un gran èxit en els seus debuts amb la BBC National Orchestra of Wales, l'Orquestra de RTVE així com en el seu primer concert de subscripció amb la City of Birmingham Symphony Orchestra en la celebració de la seua temporada del centenari.

Va ser seleccionat entre quatre joves directors prometedors per a participar al juny de 2020 en les masterclasses exclusives d'Iván Fischer i la Royal Concertgebouw Orchestra d'Ámsterdam. És també arranjador i orquestador musical, a més de compositor d'obres de música de cambra.

Per la seua banda, la soprano valenciana Paloma Chiner ha desenvolupat una intensa activitat concertística, actuant a nivell internacional en prestigiosos auditoris com el Teatre San Carlo de Nàpols, Carnegie Hall a Nova York, Kioi Hall a Tòquio, Palau de la Música de València, Teatre Guimerá de Tenerife, Teatre de Skive (Dinamarca), Teatre Principal de Maó o Palau de les Arts Reina Sofia.

En el camp de l'òpera, ha interpretat els papers de Tosca de Puccini, Santuzza de Caballería Rusticana de Mascagni, Salud de La Vida Breve de Falla, Donna Anna de Don Giovanni de Mozart, Elisabetta de Don Carlo de Verdi, Mercedes de Carmen de Bizet y Berta de Il Barbiere di Siviglia de Rossini, així com sarsuela i concerts lírics-simfònics.