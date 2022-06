El Congrés aprova hui la reforma concursal amb exoneracions de 10.000 euros amb l'AEAT i Seguretat Social

Per a traure la reforma avant en la Comissió de Justícia de la setmana passada, PSOE i Unides Podem van comptar amb el suport del PNB i PDeCAT, amb els quals han pactat bona part de les esmenes. Vox va votar en contra, mentre que el PP i Ciutadans es van abstindre.

La data de l'aprovació coincidirà amb la finalitat de la moratòria concursal aprovada pel Govern al març de 2020 en el paquet de mesures econòmiques d'urgència per a afrontar la crisi desencadenada per la pandèmia de Covid-19, ja que expira aquest mateix dijous 30 de juny.

La reforma, que trasllada la directiva sobre procediments d'insolvència, reestructuració i exoneració de deutes, s'aprovarà al costat d'una altra reforma dels Jutjats del Mercantil per a reajustar el repartiment de matèries i traslladar als Jutjats de Primera Instància les queixes de consumidors, usuaris i viatgers.

Malgrat lamentar el text com una oportunitat perduda, els grups de l'oposició destaquen que la reforma que eixirà cap al Senat aquest dijous supera amb escreix el projecte remès pel Govern el gener passat.

Per exemple, en matèria d'exoneració del crèdit públic per a les persones físiques, amb exempcions de fins el 10.000 euros enfront dels 1.000 euros previstos inicialment, facilitant una segona oportunitat.

PROCEDIMENT ESPECÍFIC PER A PIMES

També en el procediment especial per a pimes, simplificat i pensat per a casos especials quan, per les seues característiques, anava a ser el propi per a la gran majoria d'empreses espanyoles. Amb els canvis, únicament podran acollir-se al mateix, empreses que no aconseguisquen una facturació de 700.000 euros, un passiu de 350.000 euros o compten amb menys de deu empleats.

Així mateix, en aquest procediment específic l'Administració estarà obligada a acceptar aquelles propostes de conveni en les quals no se sobrepasse el 15% en la rebaixa del crèdit públic.

FACILITAR EL RESCAT DE LES EMPRESES PELS TREBALLADORS

Altres de les novetats que contemplarà la reforma són les facilitats perquè els treballadors puguen rescatar en societats cooperatives, participades o laborals la seua empresa, prioritzant la seua oferta en cas que siga igual o superior a la resta.

També s'habilita a capitalitzar les seues cotitzacions, açò és, permetre que els treballadors puguen utilitzar com a capital per a adquirir l'empresa les prestacions que els corresponguera per atur.

ESMENA PER A LLIURAR-SE DE L'EXAMEN A ADMINISTRADOR

D'altra banda, la reforma també inclourà una modificació per a arreplegar exempcions a l'examen d'administrador concursal que preveu la reforma ja que, segons han informat a Europa Press fonts parlamentàries, el Govern ha pactat amb PDeCAT una esmena que previsiblement s'aprovarà en el Ple d'aquest dijous.

Concretament, s'eximirà d'aquest examen a aquells advocats, economistes, titulats mercantils i auditors que hagen estat exercint, d'acord a condicions establides reglamentàriament.