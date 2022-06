Pérez Pont no recorrerà finalment la condemna pels grafitis de PichiAvo al Centre del Carme

"Després de sospesar-ho molt, he decidit no recórrer. No perquè estiga d'acord amb la sentència, que acate al mateix temps que discrepe obertament, sinó perquè vista la irrellevància de l'assumpte en qüestió no seguiré dedicant-li el meu temps, ni pareix raonable que l'administració de justícia continue invertint uns recursos que tant necessita per a qüestions de major importància", argumenta en un missatge difós a través de les seues xarxes socials.

"El meu temps i la meua energia -afig el gestor cultural- són més útils posats a disposició del treball que amb tanta obstinació i tan bons resultats estem desenvolupant des d'abril de 2016 en el CCCC i el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana".

Pérez Pont mostra la seua disposició a "seguir treballant per la cultura valenciana, que és l'important". I conclou: "És fonamental garantir l'expressió lliure de l'art, amb una mirada oberta, transgressora i heterodoxa. Les societats que no avancen estan condemnades a retrocedir".

Els fets es remunten a febrer de 2019, quan el duo d'artistes PichiAvo -autors de la falla municipal d'eixe any-, acompanyats la TFK Crew, van intervenir el claustre renaixentista del s.XIII del Centre del Carme, creant un grafiti de quasi 1.000 metres quadrats com a avançament de l'exposició 'Evreka' que es va inaugurar eixe any en l'espai cultural. La resolució del jutjat, que es va conéixer a principis de mes, li imposa una multa de 1.080 euros.

TASCA "ABSOLUTAMENT INQÜESTIONABLE"

Des de l'administració s'ha expressat el suport a la tasca de Pérez Pont al capdavant del CCCC i del Consorci de Museus. "Des del punt de vista de la Conselleria el suport a José Luis és absolutament inqüestionable, i no només de la Conselleria, sinó que en les últimes setmanes hi ha hagut una mobilització de la societat civil i moviments artístics manifestant-li el seu suport, per tant no podem deixar d'estar al seu costat", assenyalava recentment el secretari autonòmic de Cultura, Ximo López.

Un exemple és l'Associació valenciana de crítics d'art, que ha valorat "la introducció de nous llenguatges contemporanis dins dels espais culturals, com és el cas del grafiti, que forma part de la nova narrativa artística a nivell mundial i que abans ja s'ha fet amb altres moviments amb caràcter provocatiu, com per exemple el Dadá, el Povera o el Bodi Art".

També des de Comitè Arts Escèniques, APCCV, APDCV, AVED, Advaem, AAPV, AVEET, Gestió Cultural, Avetid, FETI, Protea i Proart han subscrit un 'Manifest en defensa de l'actual gestió de "bones pràctiques" en el CCCC. Per una cultura participativa i comunitària' en el qual sostenen que "trobar una gestió cultural que reunisca totes i cadascuna de les qualitats" d'un gestor "podria resultar una rara avis, però en aquesta ocasió en particular, si parlem de l'actual gestió del CCCC, és una realitat de bon fer, un exemple de bones pràctiques".