Muere Eduardo Mena, entrenador personal de famosos como David Bisbal y Rosa López

El entrenador personal Eduardo Mena, que tenía como clientes y amigos a famosos como David Bisbal, Rosa López o Juan José Padilla, ha fallecido a los 56 años.

Mena falleció este miércoles en Granada, después de ser intervenido a principios de semana por un "problema repentino en la vena aorta", según publica el diario Europa Sur.

El cantante David Bisbal, con el que además de una relación profesional le unía una amistad, se pronunció sobre esta pérdida en Instagram. "Este no es un día triste en el que subes una foto con esa persona para recordar buenos momentos. Más bien es un día en el que no tienes ganas de hacer nada porque tu corazón ha amanecido con una parte importante menos", decía el artista.

"Se que pasará el tiempo y seguiré sin entender que no esté como cada día, sus risas. ¡Todo! Dios, no puedo hablar, solo cantaré, cantaré lo más fuerte que pueda para que me escuche donde esté", remataba para despedir a su amigo.

Eduardo Mena era originario de La línea y antes de ser entrenador, actividad en la que llevaba trabajando cerca de tres décadas, fue jugaror de fútbol en la Balona entre otros equipos.

Hoy jueves tendrá lugar una misa en su localidad natal y a las 11.00 horas se procederá a su incineración, según indican desde la Asociación de Veteranos de la Balona (Averbal), que definía a Mena como "un hombre con alegría, vitalidad, con su sonrisa allá dónde fuese, querido por todo el equipo y por el Club".