Nueva jornada de huelga en Ryanair: denuncian que el 100% de los vuelos hayan sido catalogados como servicios mínimos

Los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) de Ryanair han convocado este jueves la cuarta jornada de huelga. USO Sector Aéreo ha criticado que la compañía británica haya catalogado todos los vuelos de como servicios mínimos, además de estar convocando a guardias en los aeropuertos a todas las tripulaciones de España.

En una nota de prensa, el sindicato critica que el Gobierno consienta que la aerolínea no permita a sus trabajadores hacer huelga.

"Ryanair vuelve a aplicar sus propios servicios mínimos del 100%, su propia ley, y obliga a todos sus tripulantes a volar, pisoteando su derecho a huelga", ha señalado la secretaria general de USO en Ryanair, Lidia Arasanz, que ha añadido que "el Gobierno no hace nada; la Inspección de Trabajo no acude a las bases los días de huelga para corroborar las irregularidades que comete la empresa, y tampoco la Audiencia Nacional protege el derecho constitucional a la huelga y a reivindicar nuestros derechos".

Asimismo, desde el sindicato añaden que la aerolínea está emitiendo comunicaciones a los pilotos asegurando que todas las tripulaciones tienen cartas de servicios mínimos, con el vuelo detallado que tienen que operar y una lista de otros posibles vuelos, algo "que es totalmente ilegal".

No obstante, USO y Sitcpla mantienen convocadas las jornadas de huelga de tripulantes de Ryanair para este jueves, 30 de junio, y el 1 y 2 de julio.