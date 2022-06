Pipi Estrada sufre un accidente de moto y acaba contusionado: "No me ha llegado la hora"

El periodista Pipi Estrada ha sufrido un aparatoso accidente de moto por el que tuvo que ser trasladado al hospital debido a las lesiones que le produjo, tras lo que fue dado de alta.

"Acabo de tener un accidente de con la moto, pero estoy bien. Tranquilos a todos los que me queréis que todavía no me ha llegado mi hora. Estoy bien de verdad", decía el propio colaborador televisivo en su cuenta de Instagram.

Por la noche Josep Pedrerol, de El Chiringuito, donde Estrada ha colaborado en muchas ocasiones, hablaba por teléfono con el periodista para ver cómo se encontraba.

Estrada aseguró que había tenido "mucha suerte, tengo un ángel de la guarda, porque el impacto...", decía, pues tras el golpe acabó "sangrando por las piernas, el codo y el brazo".

"Iba a hacer un recado por la ronda de Toledo y de repente un taxista invadió mi carril y me desplazó con el lateral del coche", explicaba Pipi sobre cómo se produjo el accidente.

"La suerte que tuve fue que el primer impacto aguanté bien con la moto y eso hizo que el segundo impacto, la caída, fuese menos violenta", hacía ver sobre el incidente, ocurrido pasadas las ocho de la tarde del miércoles en la zona de Puerta de Toledo de Madrid.

"Tengo la zona cervical y la zona de la espalda de la caída y del arrastre, contusionado. No tengo fracturas, soy duro como una roca, tenéis Pipi para rato", aseguraba el colaborador.

Su expareja y madre de su hija, Miriam Sánchez, escribía poco después del accidente una serie de tuits que borró después, pero en los que ponía que todo era "debido al estrés emocional y econémico que lleva desde semanas" .

"Espero que todo salga bien por el cariño que sobrepasa el daño que me hizo y quizás le hice también", decía Miriam Sánchez, que pedía: "Ayudadle, por favor".