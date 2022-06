Soraya Arnelas, tajante con quienes critican que participe en 'Sálvame Mediafest': "No me importa una mierda"

Este miércoles 29 de junio, Telecinco emitió una nueva entrega de Sálvame Mediafest. El programa volvió a ser de lo más comentado en redes incluso antes de comenzar. De hecho, Soraya Arnelas recibió un mensaje que no le gustó nada sobre su participación en el formato.

Ocurrió después de que informara que acudiría a la gala para cantar junto a Lydia Lozano, no fueron pocos los que verbalizaron estar "decepcionados" con Arnelas debido a que decidiera sumarse al programa, llegando a preguntar, indignados, por qué se prestaba a ello.

Lejos de ignorar el comentario, la cantante respondió con fiereza: "Los hay que no tienen trabajo... ¡están las cosas para ir rechazando oportunidades! Además, yo me lo paso genial! Así es que ¡A QUIÉN LE IMPORTA!", respondió.

La cosa fue peor cuando otro usuario le comentó que solo llevaban al programa a artistas acabados, que habían triunfado hace 20 o 30 años, prestándose al formato por unos minutos de fama, a lo que Soraya contestó: "Mírate mi agenda de conciertos, ya verás que acabada estoy. Me importa lo que viene siendo una mierda tu opinión".

Finalmente, optó por lanzar un contundente mensaje para quien se diera por aludido, pues no mencionó a nadie. "A ver si les queda claro a algunos! No me importa una mierda, hablando mal y pronto, vuestra opinión de nada sobre mi vida y mis decisiones. Que voy a cumplir 40 años y ya tengo el coño pelao", aseveró.