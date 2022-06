Ya estamos en julio y los planes para sacar partido al fin de semana no paran. Desde un recorrido por el Arte Pop norteamericano de los sesenta y setenta; hasta el festival Río Babel que regresa con fuerza, C. Tangana como cabeza de cartel y muchas actividades complementarias. Nos acercaremos a Japón desde dos películas separadas en el tiempo y el estilo; recordaremos la figura singular de Manolita Chen y su popularísimo Teatro Chino; disfrutaremos de cine y música tras la puesta de sol en la Terraza Magnética y no olvidaremos ofrecer un par de opciones para que los niños se aireen un poco, que menuda semanita nos están dando sin cole.

1. Arte. 'The Pop Art Culture' en CentroCentro

El Pop Art norteamericano se expone en CentroCentro Estudio Perplejo

El Arte Pop norteamericano va a protagonizar este verano la exposición estrella de CentroCentro, llenando el Palacio de Cibeles de los potentes colores, las referencias próximas y el impacto visual característico de esta corriente cultural y estética. Comisariada por Lola Durán Úcar, reúne más de 120 obras originales de Keith Haring, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg y Andy Warhol, muchas de ellas en soporte de serigrafía. El cuidado diseño de las salas, como vemos en algunas de las fotos que ilustran esta recomendación, ya es un atractivo añadido al contenido estricto de la exposición.

A mediados de la década de los cincuenta surge en Inglaterra el pop art como una nueva corriente artística frente al expresionismo abstracto, considerado vacío y elitista. Pronto arraiga en los Estados Unidos, reflejando la sociedad consumista de los años sesenta y los medios de comunicación de masas, elevando todo objeto de la vida cotidiana a la categoría de arte.

Sala dedicada a Roy Lichtenstein en CentroCentro Adolfo Ortega

El recorrido por la exposición se inicia con una sala dedicada a Roy Lichtenstein (Nueva York, 1923-1997), creador de un estilo radicalmente nuevo, inspirado en el mundo de la publicidad (que vemos en el apartado Series Modernas) y, fundamentalmente, en la cultura del cómic. Su trabajo consistía en ampliar los dibujos de las viñetas y luego aplicar un granulado típico del original. Bajo la temática La guerra y el amor, podemos ver imágenes impactantes de combates bélicos, combinados con primeros planos de chicas compungidas y algunas claramente combativas. Mao Tse-Tung también aparece por allí, un criminal que fascinaba en aquella época a demasiados incautos.

De Robert Rauschenberg (Port Arthur, Texas, 1925 - Florida, 2008) observamos muestras de su afán de experimentación combinando grabados, reproducciones de cuadros célebres, hojas de periódico, ilustraciones de revistas, etc. siempre comprometido con la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. Se muestra el interesante tríptico Autobiography (1968), una crónica de su vida a través de imágenes y palabras.

Los retratos de Marilyn Monroe inspiraron a Warhol para varias obras Estudio Perplejo

Imágenes icónicas de Andy Warhol (Pittsburgh, 1928 - Nueva York, 1987), como las basadas en el famoso bote de sopas Cambpell (una pena que no se fijara en nuestro Avecrem) o los retratos de Marilyn y otros muchos artistas, se oponen a visiones mucho menos amables, como las de Electric Chair (1971), su alegato contra la pena de muerte, o la serie Flash November 22 en la que aparecen retratados tanto John F. Kennedy como Lee Harvey Oswald, su presunto asesino. Hasta se nos aparece su sorprendente versión de Santa Apolonia.

Serigrafías de 'Apocalypse' de Keith Haring (1988) Adolfo Ortega

A través de un pasillo decorado se accede a la última sección de la muestra, dedicada al muy reproducido Keith Haring (Reading, Pennsylvania, 1958 - Nueva York, 1990). Haring tuvo un enorme éxito comercial y participó en diversas campañas publicitarias como la dedicada a Lucky Strike, en 1987, cuyas obras representan sus figuras clásicas junto a paquetes de cigarrillos de la marca. En 1988 Keith Haring es diagnosticado de SIDA y de ese shock surge su serie Apocalypse, que se presenta en esta exposición, con textos del escritor William Burroughs.

La exposición está producida y organizada por Evolucionarte en colaboración con CentroCentro y estará abierta hasta el 18 de septiembre.

2. Festival de verano. Río Babel 2022 en La Caja Mágica

Imagen del tour 2022 de C. Tangana Cedida

Un festival en el que no sólo encontraremos música, es lo que se propone en Río Babel, que se celebrará del 30 de junio al 2 de julio en la Caja Mágica de Madrid. La oferta incluye un espacio dedicado a la comedia (Comedy Babel) y la exposición de arte digital más grande de España, todo envuelto por la música que sonará en dos escenarios (Johnnie Walker y Finetwork). Con esta propuesta, Río Babel se convierte en uno de los eventos culturales de referencia de Madrid gracias a una programación de lo más completa.

C. Tangana es el gran reclamo de esta edición, colocando el cartel de este Rio Babel en lo más alto del interés del panorama actual, no sólo español sino internacional. Pucho presentará el viernes 30 su espectáculo centrado en el disco que marca un antes y después en su carrera, El Madrileño, del que dejo aquí el vivaz directo que grabó para npr music:

Tres días de música conseguirán reunir nombres como Residente, Dani Martín, Rayden, Tanxugueiras, Molotov, Fat Freddy’s Drop, Muerdo, ZOO y Ciudad Jara. A ellos se suman Parov Stelar, Macaco, Zahara, Ginebras, Querbeat, Miss Bolivia, Muerdo, Travis Birds, Tu Otra Bonita, Emlan, Anabel Lee, Chill Chicos, Ambkor y Cheti.

Actuación en el Festival Río Babel de 2019 Hara Amorós

La inclusión de la comedia, basada en monologuistas, es una novedad en esta edición y contará con los humoristas más destacados del momento: Inés Hernand, Iggy Rubín, Eva Soriano, Ignatius Farray, Carolina Iglesias, David Suárez, Lalachus, Valeria Ros, Pablo Ibarburu, Daniel Pistola, Carmen Romero, Asaari Bibang, Nacho García, Galder Varas, Yunez Chaib, Bianca Kovacs o Miguel Campos.

El arte digital y los NFT también serán protagonistas del evento con ArtBabel, donde las obras gráficas estarán inspiradas en el concepto de los ríos y el agua, concepto creativo y característico de Río Babel, y serán subastadas por NFT una vez acabado el festival.

Río Babel apuesta por unir en un mismo espacio a distintos creadores con la música como gran nexo de unión. Convertirá la ciudad en un gran punto de encuentro cultural donde el público disfrutará de distintas disciplinas creativas desde el mismo lugar.

3. Teatro. 'Manolita Chen, un cuento chino' en el Price

En el Price se presenta esta obra basada en el Teatro Chino de Manolita Chen Cedida

Cuando en septiembre llegaba el tiempo de la Feria de Albacete, la carpa del Teatro Chino era una de las atracciones que nunca faltaban a la cita anual, entre panochas a la brasa y algodones de azúcar. Lo que allí dentro sucedía debía ser algo picante, teniendo en cuenta las enormes piernas que se mostraban en los carteles publicitarios de la entrada.

Manolita Chen, un cuento chino, con idea original de Pepa Zaragoza y dramaturgia y dirección de Paco Troncoso, se presenta en el Teatro Circo Price hasta el 17 de julio con la intención de acercarnos a Manuela Fernández, más conocida como Manolita Chen, quien fundó junto a su marido, Cheng Tse-Ping, el más famoso de los teatros portátiles que recorrieron España desde finales de los años cuarenta hasta bien entrados los ochenta.

El Teatro de Manolita Chen en el Rastro Santos Yubero. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid

Por su carpa ambulante, que incluía toda clase de géneros (circo, revista, copla, humoristas, imitadores) pasaron artistas como Marifé de Triana, Juanito Valderrama, Rafael Farina, Las Paquiras, los Hermanos Calatrava, El Fary, Bigote Arrocet, Arévalo, Fernando Esteso, Andrés Pajares...

“La reina del teatro portátil”, como la describieron sus contemporáneos, y una de las empresarias más destacadas del teatro y circo del siglo XX. El Teatro Chino de Manolita Chen posibilitaba que el españolito medio tuviera un rato de esparcimiento, espacio de ocio y de esperanza. Abierto a toda clase de público, desde los obreros de los barrios bajos a la intelectualidad, los progres de la época.

La 'china' Manolita Chen, en realidad había nacido en Vallecas, el 11 de Abril de 1927. Fue su madre quien la introdujo en la danza, comenzó a formarse como artista a los 12 años, en la escuela Conservatorio de Laura de San Telmo, trabajando por primera vez en el ballet Las Charivaris del Teatro Circo Price.

Por ello tiene todo el sentido que sea precisamente en este Teatro Circo Price, aunque ubicado en otro lugar al original, donde se rescate el espíritu del Cabaret de los pobres, como lo bautizó Umbral, por ser la forma de teatro trashumante, heredera de los cómicos áureos del siglo XVII, un teatro de variedades más asequible para el trabajador de a pie.

4. Cine. Miradas de ayer y de hoy a Japón

Fotograma de 'Cuentos de la Luna pálida' (1953) de Mizoguchi Festival de Cannes

Dos visiones de Japón a través del cine proponemos en estas páginas para el fin de semana. La más cercana en el tiempo se ofrece en CaixaForum, dentro del ciclo Un verano de película, que con la llegada del buen tiempo se abre a explorar, a emprender nuevos rumbos y conocer nuevos lugares o personas. Este ciclo presentará hasta el 29 de julio una selección de largometrajes con historias de diferentes culturas. Un viaje a través de la gran pantalla, que parte de Corea del sur y Japón, y pasa por Reino Unido y Colombia, entre otros países, pero por ahora nos quedamos en Japón.

Un fotograma de 'Madres verdaderas' (2020) de Naomi Kawase Caixaforum

El viernes 1 se proyecta Madres verdaderas (2020) de Naomi Kawase. Una pareja que lleva tiempo sufriendo al no poder concebir se decide por el camino de la adopción. Cinco años después, la madre biológica, ya convertida en una joven adulta, se presentará en casa de la pareja demandando la devolución de su hijo.

La directora japonesa Naomi Kawase, está muy centrada en el mundo de la maternidad, tanto en sus largometrajes de ficción como en su obra documental. Mucho tiene que ver en ello la situación que Kawase vivió en su infancia, al criarse con su tía abuela tras el abandono de su padre del hogar y la separación de sus progenitores. La directora imprime calidez a las imágenes, manejando en su estructura diferentes líneas temporales y temáticas, desde el documento social al drama adolescente, llegando incluso al misterio, en una experiencia cinematográfica tan emotiva como intensa.

Por otro lado, la Filmoteca Española inicia un apasionante ciclo denominado Fantasmas de Posguerra. Primeros relatos de terror sobrenatural en Japón, que se extenderá durante julio y agosto para los acérrimos del Madrid estival. Este fin de semana se proyecta la obra maestra de Kenji Mizoguchi, Cuentos de la luna pálida (1953).

En el contexto de las cruentas guerras del Japón feudal, donde los campesinos quedaban a merced de las jaurías de samurais que aparecían en cualquier momento, seguimos la trayectoria de dos parejas protagonistas en las que los hombres simbolizan una ambición casi enfermiza, mientras sus esposas tratan de amainarlos sin mucho éxito. El periplo dramático al que todos parecen abocados por aquella sinrazón se entremezcla con una atractiva fantasía que aporta un carácter fascinante a la película.

A partir de dos cuentos fantásticos de Akinari Ueda (1734-1809), Mizoguchi demuestra un dominio de la dirección magistral, que dejaría boquiabierto al jurado del Festival de Venecia en 1953. Para él fue el León de Plata de aquella edición, despertando el consiguiente interés de la crítica europea por este cineasta. Mizoguchi siempre abordó temas conflictivos, en los que destaca el destino amargo de muchas mujeres en aquel Japón ancestral que, como en esta película, quedan en posición muy expuesta para la supervivencia. En sus historias aparece con asiduidad ese oscuro mundo de la prostitución envuelta en sedas de kimono, último recurso de las mujeres abandonadas a su suerte.

Una obra maestra imprescindible para disfrutarla en el Cine Doré, el domingo 3 a las 18 horas. Por si fuera poco, se anuncia una versión restaurada por The Film Foundation y Kadokawa Corporation, que seguro mejora mucho las ediciones que tenemos disponibles.

5. Infantil. Cuentistas de Moyano y 'Ohlimpiadas'

Mónica Suárez y Berta Garriga en 'Ohlimipiadas' Katharina Grüner

Teatralia Circus se inicia este fin de semana con una divertida función en que dos limpiadoras aburridas de su rutina diaria entran en un mundo de ensoñación, donde su jornada laboral es retransmitida como si de una competición olímpica se tratase. Un mundo delirante y absurdo, narrado a través de la voz en off de Julia Luna, conocida comentarista de los mundiales de natación y los Juegos Olímpicos de TVE. Es lo que propone la Compañía La Sincro el Domingo 3 de julio – 19.00 h en Centro Cultural Paco Rabal-Palomeras Bajas

Ohlimpiadas refleja lo cotidiano de la vida, pero radiada como si fuera un deporte en directo. El encuentro de dos mujeres inmersas en la rutina diaria -interpretadas por Mónica Suárez y Berta Garriga- se contrapone a la gesta deportiva y ambos mundos, el real y el imaginado, se mezclan en un disparate continuo, con situaciones delirantes y una buena dosis de humor.

Otra opción de divertimento infantil se centra en la tradicional Cuesta de Moyano con el nombre de Cuentistas de verano en Moyano. Se trata de un campamento literario que recorre la historia de la literatura a través de la aventura, los juegos y el maravilloso mundo de la radio.

Durante los fines de semana de julio y agosto, tenemos la oportunidad de ingresar a nuestros pequeños en un Club de Buenos Lectores, en el cual transformarse en piratas cuyo mayor tesoro son los libros. A través de un seudónimo, una contraseña y una capitana, la pirata Gafapasta, que tiene una máquina del tiempo, se iniciaran las aventuras.

Conoceremos los diferentes estilos literarios a través de la aventura y los chavales descubrirán a los escritores contando anécdotas de su vida y del periodo histórico en el que vivieron. También se ayudará a la interpretación de mapas, los niños se convertirán en ilustradores y hasta harán crónicas críticas literarias en una cadena de radio.

6. Cine y música en las alturas. La Terraza Magnética

La Terraza Magnética abre los fines de semana de verano para conciertos y proyecciones Guzmán Infanzón

La Terraza de La Casa Encendida es uno de los espacios más singulares que se pueden encontrar entre Lavapiés y Arganzuela, un jardín natural en una azotea con vistas y bar-restaurante, que permanecerá abierto y con programación atractiva durante julio y agosto. Un lugar de paz en medio del ajetreo de la ciudad durante el día, al que acuden numerosos estudiantes, profesionales y turistas y un animado punto de encuentro al caer la tarde. Los sábados, la terraza se convierte en un cine al aire libre donde pueden verse películas de culto, de serie B y obras maestras contemporáneas poco habituales en salas comerciales. Los domingos al atardecer se reservan para los directos musicales, que serán ocho durante estos meses.

Este sábado 2 de julio veremos Cryptozoo, de Dash Shaw. EEUU, 2021. Premiada en el festival de Sundance, Berlinale y el Festival de Sitges, Cryptozoo es una animación lisérgica ambientada en los años 60 donde los críptidos, animales extintos o mitológicos, viven amenazados por los seres humanos. Para protegerlos, una anciana crea un santuario y

Lauren, una joven que de niña sufría terribles pesadillas, al correr de los años decide convertirse en criptozoóloga. Dedica su vida a rescatar a estas criaturas de aquellos que las capturan, las explotan y venden en el mercado negro.

Dash Shaw (Hollywood, 1983) es una de las figuras más interesantes de la animación indie norteamericana. Reconocido dibujante de cómics, en España se han editado La boca de mamá, Ombligo sin fondo y Bodyworld. En 2017 realiza su primer largo de animación con una técnica mixta de dibujo a mano y Photoshop, My Entire High School Sinking Into The Sea.

El domingo 3 julio tendremos un concierto experimental de Francisco López (Madrid, 1964). Este autor es reconocido internacionalmente como una de las figuras más relevantes de la música experimental y el arte sonoro. En esta sesión invita a entrar en sus universos sonoros virtuales, tanto naturales como artificiales, creados a partir de una multitud de grabaciones ambientales realizadas por todo el planeta. La cosa no va de pista de baile, advierto. López estrena en La Terraza Magnética un sistema inusitado que ha denominado El'Bin-Quad, en el que combina simultáneamente sonido binaural con auriculares y cuadrafónico con altavoces y subgraves.

Francisco López ha realizado cientos de instalaciones sonoras, proyectos con grabaciones de campo y conciertos/performances en más de setenta países, incluyendo los principales auditorios, museos, galerías y festivales internacionales.