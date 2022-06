Míster Jägger, en 'La Resistencia': "Ahora me odian todas las madres de España por pegar a Bustamante"

El pasado 25 de junio, Míster Jägger venció a David Bustamante en La Velada del Año 2, la segunda edición del combate de boxeo organizado por Ibai Llanos y que batió récord de audiencia en Twitch.

La Resistencia recibió este miércoles la visita del youtuber para que le contara a Broncano y sus espectadores de Movistar Plus+ como fue la pelea con el cantante.

Míster Jägger entró en el teatro del programa ovacionado por el público: "¡Muy buena llegada!", reconoció el presentador antes de comenzar la entrevista.

Míster Jägger, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

Grison intervino para contar que su suegra estaba en el patio de butacas para ver el programa, pero que estaba un poco triste: "Es que le han tocado todos los youtubers que han venido".

"¿Pero ella sabe que, probablemente, ha pegado a su ídolo en la cara? ¿Sabe que Míster Jägger le ha calentado el morro a Bustamante?", le dijo Broncano al músico.

El invitado reconoció que, tras su victoria sobre el cantante, "me odian todas las madres de España. Por la calle me gritan, no me piden fotos". Entre risas añadió: "La siguiente pelea será contra cuatro o cinco señoras".