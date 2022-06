Hugo Silva, en 'El hormiguero': "He pasado la crisis de los 40, pero por dentro siento que tengo 15 años"

Este miércoles, El hormiguero iba a recibir la visita de Belén Cuesta y Hugo Silva para presentar su nueva película, Un novio para mi mujer, que estará en cines a partir del 29 de julio.

Vemos el trailer de “Un novio para mi mujer”, la nueva película protagonizada por @belencue y @rastacai #CuestaSilvaEHhttps://t.co/5ulNQVAUWS — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 29, 2022

Pero la actriz no pudo acudir al plató del programa de Antena 3 por covid, por lo que realizó la entrevista por videollamada, mientras su compañero sí que pudo ir y hablar de la comedia de enredo de Laura Maña, remake de la argentina del mismo nombre.

"Es la primera vez que cojo el coronavirus, todo para mí es nuevo, pero estoy bien, solo la voz un poco tomada", comentó Cuesta. "No obstante, es la tercera vez que me conecto desde casa: ¿No computa para ser Invitado Platino?".

Pablo Motos le explicó que no cuentan para la tarjeta platino, pero que a lo mejor creaba un premio nuevo por conexiones por videollamada, "porque seguro que te lo llevabas".

La película habla de crisis de pareja y de abandonos, por lo que Motos les preguntó a sus invitados: "Qué preferís: ¿Dejar o que os dejen?". Cuesta le contestó que la dejaran.

Pero Silva evitó responder a la pregunta, por lo que el presentador exclamó: "¡Pareces un político, no me estás contestando!". El actor siguió sin mojarse, pero le dijo: "Nunca he hecho un papel de político...".

El invitado también le desveló a Motos que "he tenido crisis de los 40 y descubrí que me estaba haciendo mayor en el rodaje de la película, porque comencé a tener vista cansada. Pero por dentro siento que tengo 15 años".