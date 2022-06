La consellera Alsina asegura que Catalunya recibe la mitad de los fondos Next Generation

Cataluña considera que su participación en la implementación de los fondos Next Generation EU ha sido "prácticamente nula", a pesar del fuerte componente regional prometido por el gobierno español. Según un informe elaborado por la plataforma 'Regions for EU Recovery', formado por 30 regiones de diez estados miembros, Cataluña defiende que no se ha respetado el principio de subsidiariedad y observa "contradicciones" entre las políticas regionales y los objetivos del ejecutivo central. El documento, presentado hoy en Bruselas por la consellera de Acción Exterior, Victoria Alsina, también señala que los procedimientos diseñados por el Estado están provocando que Catalunya reciba la mitad del dinero que le correspondería atendiendo a su PIB y población.

La principal queja por parte del gobierno catalán que recoge el informe es la poca participación del ejecutivo en el reparto de los fondos Next Generation. Según apunta el documento, Cataluña "no ha tenido un rol central en el diseño de los objetivos, pese a participar en las llamadas organizadas por el gobierno central". Además, señala que Catalunya ha tenido que apoyar a las autoridades y a los inversores locales pese a no estar plenamente implicada en el proceso.

Otro de los reclamos destacados por parte del Govern es la "multiplicidad de órganos", algo que ha dificultado que los potenciales beneficiarios encontraran las ayudas que necesitaban. "Esto es especialmente dañino para las pymes, que no disponen de una capacidad administrativa adecuada para hacer frente a estas dificultades", apunta el informe.

Según la consellera Alsina, la principal conclusión del informe es que Cataluña –y buena parte de las regiones que aparecen en la encuesta- “no tiene el rol que debería tener, tanto en los procesos de toma de decisión como en la implementación de los fondos".

En este sentido, ha insistido en que la eficiencia de los fondos se reduce de forma significativa cuando no son los territorios directamente vinculados a la gestión de estos recursos los que se hacen cargo de ellos. Según datos mencionados por la propia consellera, en convocatorias directamente gestionadas por el Govern, Catalunya ha obtenido el doble de los fondos que le corresponderían de acuerdo con su PIB y su volumen de población.

Por el contrario, estos ingresos se han reducido a la mitad si se tienen en cuenta los recursos obtenidos de los fondos Next Generation gestionados por el gobierno español. "Es una gran preocupación", ha reconocido Alsina.