En marxa el I Concurs de la Ruta d'Art Urbà del València CF

20M EP

NOTICIA

La Fundació VCF i la Diputació de València han convocat el I Concurs de la Ruta d'Art Urbà del València CF, iniciativa que sorgeix amb l'objectiu de promoure la incorporació de l'art urbà de qualitat com a via d'expressió cultural i artística per a així crear un itinerari turístic de referència en la província de València.