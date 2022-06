Inma Cuesta celebra el Orgullo LGTBI y reclama más visibilidad para el colectivo: "Por las veces que me negaron y miré a otro lado"

Maria del Monte ha sido la pionera en este Orgullo al alzar la voz y reivindicar los derechos del colectivo, presentando públicamente a su novia en el pregón de Sevilla.

A ella, se le han sumado varios personajes públicos, entre ellos, Inma Cuesta. La actriz, que el año pasado presentó públicamente a su novia, ha querido reflexionar en sus redes sociales acerca de las veces que ha guardado silencio sobre el tema.

"Por todas las veces que guardé silencio y pensé que no me escondía, por todas las veces que me negaron y miré para otro lado, negándome yo también", comienza en su publicación.

"'¿A quién se lo has dicho?', '¿Quién sabe lo nuestro?', 'Es mi amiga…'. La vida de puertas para dentro, para no molestar y para que nadie sienta vergüenza al qué dirán", prosigue la valenciana, asegurando también que creció sin referentes y sintiéndose sola en muchos momentos de su adolescencia.

"En estos tiempos tan raros en los que los discursos de odio quieren arrebatarnos nuestros derechos, visibilizarnos y alzar la voz nos hace más fuertes creando un sentido de unión y comunidad", afirma.

Para finalizar su reflexión comenta: "Conmemoramos a los que comenzaron esta lucha que a día de hoy sigue siendo necesaria. Aquí estaremos nosotros y nuestros hijos para seguir defendiendo un mundo más diverso y más justo para todos".

Su mensaje ha llegado tanto a sus seguidores como a sus compañeros y compañeras de profesión, y es por ello que han querido transmitirle palabras de apoyo: "Brava", le comenta Anna Castillo; "¡Qué bonito el mundo contigo dentro!", le escribe Elvira Sastre; y "Fuera tabú. Te quiero, hermana", le dedica Candela Peña.