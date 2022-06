L'EMT perllonga a partir del dissabte la línia 30 Natzaret-Hospital Clínic per a millorar el servici a la Punta

Així, hi haurà dos noves parades d'autobús que ja s'han instal·lat per a perllongar la ruta pel camí del Canal, carrer Carlos Pau Español i carrer Algemesí, per a recuperar posteriorment el seu recorregut habitual al camí de la Punta a la Mar.

El president de l'EMT i regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, i la regidora de Pobles, Lucía Beamud, s'han reunit amb l'alcalde pedani i representants de les diferents associacions veïnals de la Punta per a abordar aquesta millora que "facilitarà l'accessibilitat al transport públic en la zona i permetrà seguir millorant les connexions entre València i els seus pobles", ha destacat el consistori.