Sanitat habilita 200 punts de donació addicionals a l'estiu per a aconseguir més de 26.000 unitats de sang

Així, ho han assenyalat aquest dimecres el conseller de Sanitat Universal, Miguel Mínguez, i la directora del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana, Cristina Arbona, en la presentació en l'Hospital Malvarrosa d'aquesta campanya estival, que es pot consultar a les xarxes socials del CTCV i a la seua pàgina web del centre-transfusion.san.gva.es

Sobre aquest tema, Mínguez ha recalcat que aquests punts addicionals, "són vitals per a proveir els hospitals, que necessiten sang tots els dies" i ha recalcat: "donar sang significa salvar vides". Per aquest motiu, ha animat a la ciutadania a continuar demostrant, també a l'estiu, "la seua generositat i altruisme" i ha aprofitat l'ocasió per a tornar a "agrair al personal sanitari el seu treball per a fer-ho possible".

En eixe sentit, ha recordat que "les malalties, els traumatismes amb sagnat o les ferides greus no descansen a l'estiu" i, per açò, és "absolutament imprescindible acostar els punts d'extracció a la gent, ja que hi ha una predisposició de la gent a donar".

"No es tracta només de l'atenció a víctimes d'accidents de trànsit o intervencions quirúrgiques d'urgències sinó, també, de malalts oncològics, cirurgies programades, persones amb anèmies cròniques i altres patologies que requereixen de periòdiques transfusions de sang", ha apuntat.

Per la seua banda, la directora del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana, Cristina Arbona, ha destacat que en aquests moments les reserves de sang a la Comunitat Valenciana estan "bé de tots els grups" sanguinis i es poden atendre les necessitats en els pròxims 10 dies gràcies a que "diàriament s'acosten a donar sang més de 600 persones".

Així, ha ressaltat que encara que no hi ha cap problema de reserves de cap grup sanguini, del que es disposa menys unitats és d'AB negatiu. Així mateix, ha destacat que els autobusos del CTCV també eixiran de matí i de vesprada a l'estiu. Tres d'ells estan en fase de renovació perquè estan "una mica vells" i ha confiat que el pròxim anys es dispose ja d'unitats noves "rodant a les carreteres".

El Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana (CTCV) ha obtingut, des del passat mes de gener, un total de 79.395 unitats de sang entre les tres províncies. En concret, 44.520 unitats a València, a Alacant 26.758 i a Castelló 8.117 unitats. Així mateix, s'han registrat quasi 8.000 voluntaris que per primera vegada donaven.

ES RECUPEREN ELS NIVELLS PREVIS A LA PANDÈMIA

El Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana (CTCV) va finalitzar l'any 2021 amb un total de 171.529 donacions de sang: 92.687 unitats a València, 18.690 a Castelló i 60.152 a Alacant. Xifres que recuperen els nivells d'abans de la pandèmia. Es van presentar a donar per primera vegada 13.575 voluntaris: 7.438 a València, 4.579 a Alacant i 1.558 a Castelló.

Quant al gènere, en 2021, van donar un 55,68% d'homes i un 44,32% de dones. Els percentatges s'igualen més si es té en compte que les dones només poden donar tres vegades a l'any i els homes, quatre.

Per franges d'edat; el 26,2% dels donants tenia entre 18 i 35 anys; el tram de 36 a 45 anys va concentrar un 23,4% dels donants, i els d'edats compreses entre 46 i 65 anys van representar el 50,4%.