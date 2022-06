Merchi, madre de Anabel Pantoja, habla sobre las polémicas imágenes de su hija en 'Supervivientes': "No son agradables"

La 'noche de amor' entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira sigue trayendo cola. La última persona que faltaba por hablar sobre ello era la propia madre de Anabel, Merchi. Aunque siempre es muy reacia a hablar con Sálvame, el reportero José Antonio León ha conseguido que entre en directo.

"Estoy muy orgullosa del concurso de mi hija. Ella es libre de hacer lo que quiera. Vergüenza es una cosa. Las imágenes no agradan a unos padres", ha explicado. "Eso todos los padres lo deben comprender. Pero no siento vergüenza de ella, ni mucho menos".

"Había una promesa y una confianza, y cuando una promesa se rompe, pues me duele", ha añadido. "Pero va a cumplir 36 años ya. ¿A estas alturas le voy a dar más consejos?".

Merchi: “Estoy orgullosa del concurso de mi hija. No me avergüenzo de nada”



BRAVISIMA LA MADRE DE ANABEL #yoveosalvame pic.twitter.com/z8ZO7UQ31d — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) June 29, 2022

"Yo siempre entro sin cobrar un duro, y siempre cogen mis declaraciones y las retuercen. Yo aún no he leído la entrevista de Omar, así que no voy a opinar. Hay muchos colaboradores que van diciendo cómo me siento y cómo estoy y cómo no estoy", se ha quejado.

"Marta López es una de ellas. ¿Pero tú me has visto alguna vez en persona? ¿Tú sabes con quién he hablado yo? Rafa Mora es otra de esas personas que hablan de mí y lleva un saco de mentiras", ha apostillado.