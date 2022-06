Karina: "Me encantaría hacer un dueto con Omar Montes"

Karina no necesita ser presentada entre palabras huecas ni florituras adjetivales. A sus 75 años acaba de sacar al mercado un nuevo single, Llaudes Santiago, con el que viaja a través del tiempo para revivir los momentos más importantes de su vida. Los mismos que refleja en su biografía novelada, Aquel tiempo de entreluces.

¿Por qué una biografía novelada?Mi vida se la sabe prácticamente todo el mundo y, aunque cada uno la interpreta de una manera, hemos considerado que era algo diferente poder recurrir a la fantasía para adornar algunas cosas, pero no he omitido nada.

¿Tantos secretos inconfesables tiene?No, para nada, no soy mujer de secretos inconfesables. He tenido una vida bastante normal, aunque hayan querido hacer ver que ha sido muy tormentosa, pero no es así. Todos vivimos entre luces y sombras.

Y habrá momentos en los que no le apetecerá ser simpática.Recuerdo con bastante pena que el día de que murió mi madre, estando junto a mis hermanos velando su cuerpo en la capilla del hospital, se me acercó una señora y no le pude atender como quería porque se había muerto la persona más importante para mí. Se giró y me dijo que en la tele parecía más simpática. Aquello me dolió.

Es que de usted siempre se espera que esté sonriendo y siendo dulce. ¿Le cansa?

Es cierto, pero lo tengo asumido. En realidad soy así, intento quitarle importancia a las cosas, ver el lado bueno de lo que sucede y, sobre todo, a vivir despojada de odio. Pero también te diré que, por supuesto, hay momentos en los que necesito aire fresco y mostrar mi carácter o simplemente estar con mi familia.

¿Ha sabido conjugar la vida artística con la vida familiar?Es muy difícil, la verdad, y admiro a las personas que lo han logrado. Hay muchas renuncias, te lo digo por experiencia. Cuando aparecen los hijos, la perspectiva sobre la vida cambia, indudablemente.

Si pudiera empezar de nuevo, ¿volvería a caminar sobre los mismos pasos?Cambiaría algunas cosas. En concreto, me hubiera gustado saber cómo hubiera sido mi vida si hubiese aceptado explotar mi carrera en Los Ángeles. Decidí volver a España para estar con mi hija Azahara y, a veces, pienso que es una asignatura pendiente.



Igual no hubiera sido diferente…No lo sé, pero tal vez podría haber hecho musicales. En cualquier caso, no me quejo de lo que he logrado a nivel profesional, estoy muy agradecida.

¿No se ha hartado nunca de ser Karina?No, de lo que estoy harta es de hacer y deshacer maletas. Pero la música ha sido muy importante para mí y, con ella, todo lo que conlleva.



¿No ha pensado hacer un reguetón?No me gusta demasiado, y esto lo digo con todo el respeto a quien lo defiende. La bachata me fascina y, ahora que me preguntas esto, me encantaría hacer un dueto con Omar Montes y cantar juntos una bachata.

Me deja descolocado, ¿tanto le gusta?Me parece un artista que se arriesga, que está probando nuevos registros y que fusiona muy bien conceptos.

Le veo en Supervivientes como fue él…Participar en un reality no entra dentro de mis planes. Tengo mis rarezas y tampoco es cuestión de enseñarlas a todo el mundo.

Escribir sobre sí mismo es difícil, ¿la balanza le sale a pagar o a deber?No le debo nada a nadie porque ya pagué en su momento lo que fuera. Estoy en tablas, sinceramente. He aprendido a perdonar.

¿Ha tenido que perdonar muchas veces?Sí, mucho, pero también a mí me han perdonado porque yo no soy ninguna santa. He roto algún plató que otro.

¿Pesan más los éxitos, los fracasos o los sueños incumplidos?Los sueños que nunca se cumplieron. E, indudablemente, también pesa el paso el tiempo. Mirarte al espejo y verte diferente, es un trago.

¿Le ha costado asumir la madurez?Cuesta un poquito, pero una vez una dependienta me dijo que tampoco era para tanto, que la diferencia es que los años te obligan a comprar una talla más. Y tiene razón, porque en la vida hay que acostumbrarse a todo.

Incluso para el fracaso, aunque no sé si nos preparan mucho para ello…No solo no nos preparan, sino que yo he vivido como te abandonan en la caída. Y es muy cruel. Cuando quieren hacer un éxito, todo el mundo está a tu alrededor y todo son facilidades, pero cuando las cosas vienen mal dadas, la gente huye y los teléfonos ya no suenan.



Y en ese momento lo más importante es tener quien te sostenga, ¿le han amado mucho y bien?Yo me he sentido correspondida. Es posible que haya tenido algunas relaciones en las que esperaba otras cosas, pero en general sí.

¿Le gustaría enamorarse ahora?El amor en la edad madura es diferente. En estos momentos lo que más me importa el cariño y la amistad.

Se ha salido por la tangente, ¿no está abierta a que Cupido le lance una flecha?Es que eso es diferente. A ciertas edades, desde mi punto de vista, el amor ese en el que todos pensamos, pues lo veo imposible. Además, el amor puede ser como el suflé, que sube mucho y luego se desmonta.

¿Ha tenido algún amor inconfesable?Sí, y no hay dinero en el mundo para que yo lo cuente.

¿Es usted feliz?La felicidad son momentos y en este momento comparto mucho tiempo con mis nietos, que crecen demasiado deprisa. Creo que ahora lo que me da la felicidad es mi vida personal.