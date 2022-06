Futbol.- L'Elx presenta la campanya 'un segle en blanc i verd' per a aconseguir 20.000 abonats en el seu centenari

Així ho va explicar el president de l'Elx, Joaquín Buitrago, en la presentació de la campanya en el Martínez Valero, on va subratllar l'"esforç a tots els nivells" que ha fet el club il·licità per a "aconseguir un mínim de 20.000 abonats".

"És un objectiu ambiciós i per a aconseguir-ho hem escoltat les propostes del carrer i hem palpat el sentiment dels abonats. Vull que l'afeccionat diga 'Jo sóc de l'Elx'. Vull abonats que vullguen participar de forma activa en els actes del centenari", ha manifestat Buitrago.

'Un segle en blanc i verd' arriba en un dels millors moments de la història del club, que disputarà la seua tercera temporada consecutiva en LaLiga Santander i ha iniciat la primera fase de remodelació de l'estadi Martínez Valero per a convertir-ho en un estadi "a l'avantguarda del futbol espanyol".

Segons va explicar Buitrago, la campanya d'abonaments 2022-2023 es basa en quatre eixos: preus econòmics, des dels 115 euros de la graderia d'animació fins als 525 de tribuna coberta; aposta per la graderia d'animació en el fons sud i els joves rebaixant els preus dels abonaments juvenil, infantil i baby; celebració del centenari; i modernitat i innovació.

L'abonament de la temporada 2022-23 inclourà el Trofeu Festa d'Elx, que se celebrarà a l'agost o "l'aturada de novembre", i 17 partits de LaLiga Santander, amb dos jornades econòmiques en les quals els abonats pagaran una entrada reduïda.

Quant a les possibles eixides de jugadors, el president de l'Elx va llançar un missatge de tranquil·litat. "No sé com estan els altres. No estem necessitats de vendre per a quadrar els comptes i tindre limitacions als fitxatges per a l'any que ve. En eixe sentit estem sanejats. Amb Boyé o Mojica no hi ha notícies que vagen a eixir", va comentar.