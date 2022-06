Rossy de Palma inaugura les nits d'estiu al nou Caixaforum València

Rossy de Palma i Pi Piquer seran les responsables d'inaugurar aquest dijous 30 les 'Nits d'estiu'. La icònica actriu i l'escenògrafa portaran a l'escenari Brossy una performance que reviu l'amistat entre el pintor Joan Miró i el poeta i artista visual Joan Brossa, anuncia la fundació.

Sense donar més detalls per a no desvetlar la sorpresa entre els espectadors, les dos artistes asseguren haver-se inspirat en la gran amistat que unia a Brossa i Miró des de la seua joventut per a crear un espectacle que explora el surrealisme, el dadaisme i l'expressionisme lúdic.

El resultat és una proposta poètica i onírica que inclou música de Carlos Santos, cançons de Miguel Poveda i jocs de mans i il·lusionisme per a recrear la unió del món de Miró i Brossa.

JAZZ CONFINAT, POSPUNK I FOLK GAL·LÉS

Seguidament, l'última proposta de l'artista valencià Héctor Arnau i el músic belga Manu Louis, 'Las vacaciones tristes', es podrà veure el dimarts 5 de juliol en el centre cultural. Sobre l'escenari, l'unió d'aquests creadors és fruit del confinament de la pandèmia, moment en què van decidir treballar junts en un nou projecte musical.

Amb un so a cavall entre el jazz, l'electrònica i l'indie, reflexionen sobre el turisme impossible, l'algaravia dels aeroports i la dissolució dels monuments nacionals, dins d'un joc líric i sonor que fa que la seua proposta vaja més enllà de música per a endinsar-se en el món de les arts escèniques i la prosa.

La següent cita musical serà el dimarts 12 de juliol amb Dani Nel·lo, un dels saxofonistes més destacats de l'escena nacional que amb una llarga trajectòria sobre els escenaris. Interpretarà el seu àlbum 'Noir' per a celebrar els més de deu anys des del seu llançament, un disc on evoca el submon del cinema i la literatura negra amb un so personal i emocional que condueix pels ritmes del jazz, el blues i el rithm & blues a l'univers de les ombres i la seducció.

Una setmana després, el 19 de juliol, Caixaforum València unirà sobre l'escenari a Ajo, figura de l'underground madrileny i agitadora cultural pospunk, amb el músic Nacho Mastretta. En els seus microshows, Ajo practica una poesia directa i precisa que al costat de Nacho Mastretta es fon en un espectacle amb moments poètics i musicals memorables.

El dijous 28 de juliol arribarà el torn de la cantant escocesa Julie Fowlis, que presentarà el seu últim àlbum d'estudi, 'Alterum'. La seua irresistible veu presenta en aquest nou treball de múltiples maneres, amb una musicalitat sense límits i amb la seua habilitat innata per a creuar fronteres culturals i estilístiques.

Inspirada per les melodies folk en gaèlic del seu Escòcia natal, l'artista dóna un contrapunt modern al seu nou treball sense arribar a allunyar-se del llegat tradicional. Fowlis, nominada i reconeguda amb nombrosos guardons, va saltar a la fama en 2012 en participar en la banda sonora de 'Brave', de Disney Pixar.

MÚSICA EN DIRECTE AMB CLÀSSICS DE CINEMA

Dins de la programació nocturna per als mesos d'aquest estiu, el seté art tindrà un espai destacat en Caixaforum València amb el cicle 'Retina', una proposta innovadora on la música en directe i el cinema exploren la relació entre l'àmbit sonor i la imatge. Cada sessió convida a un músic a compondre una nova banda sonora per a una pel·lícula i interpretar-la en directe sobre la projecció.

El dimarts 5 de juliol, Joana Serrat posarà música a la road movie 'Una història verdadera' (David Lynch, 1999). Durant la projecció, l'aire folk i nostàlgic de les melodies de la cantautora acompanyarà els plànols a càmera lenta i els bells paisatges de la cinta d'autor del mestre, una pel·lícula de culte que és tot un homenatge a l'Amèrica més rural.

I el dimarts 19, la cantautora CARLA, amb un so ambient que s'acosta grups com Beach House o The XX, posarà la banda sonora personal a 'Gravity', d'Alfonso Cuarón (2013), aportant el seu toc melòdic i personal a les imatges que donen vida a aquesta aventura espacial de ciència ficció.