Cinema Jove mostra "la millor" collita de curts del panorama internacional

Amb una selecció de 57 títols representatius de tot tipus de gèneres, temàtiques i estils narratius, Cinema Jove es converteix en l'aparador de la millor producció internacional en xicotet format", ha destacat el festival en un comunicat.

Destaca la recentment guanyadora de la Palma d'Or en el Festival de Cannes, 'The Water Murmurs', de la directora xinesa Story Chen, que arreplega de manera poètica les contradiccions, els afectes i el sentiment de solitud que viu una jove quan afronta les conseqüències de l'impacte d'un asteroide contra la Terra.

També arriba embolicat en un halo de triomf 'Trap', curtmetratge d'Anastasia Veber premiat amb l'Ós d'Or en la Berlinale que capta la vida dels joves russos atrapats entre el simulacre i l'èxtasi, els controls policials i el desig d'estar ací per a l'altre.

CURTS EXPERIMENTALS

La Secció Oficial de Curtmetratges para esment, així mateix, als treballs de curt més experimental, entre els quals es troba la italiana 'The Parent's Room', seleccionada en la Setmana de la Crítica a Cannes, o 'Deshabitada', peça d'animació 'stop motion' dirigida per la realitzadora xilena Amanda Puga, que va ser seleccionada en els festivals de Guadalajara (Mèxic), Rotterdam i Mont-real. La peça transita els escenaris emocionals d'una dona en els últims moments de la seua vida.

Entre les directores que es trobaran a València aquests dies estan Angelica Gallo, autora de 'La notte bruccia', pel·lícula que compta amb un cameo d'Abel Ferrara i està inspirada en una tragèdia ocorreguda en 2018 en un club nocturn de la localitat italiana de Corinaldo, on es va produir una estampida humana amb víctimes mortals; Anne-Sophie Bailley, directora del curt 'La ventrière', protagonitzat per una llevadora en l'Alta Edat Mitjana en una regió muntanyenca on es va iniciar la caça de bruixes, o Emilia Herbs, realitzadora del curt argentí 'Una aprendiz invisible', participant en la secció Generation Shorts de la Berlinale 2022.

AUTORS ESPANYOLS

La 'collita' de curtmetratges d'enguany incorpora a diversos cineastes espanyols com Alejandro Rodríguez, que presenta un assaig fílmic titulat 'O que queda', en el qual qüestiona el valor de les imatges que generem diàriament, reflexionant sobre les relacions que s'establixen entre memòria i arxiu.

També Pablo Serret d'Ena, director d''Useless Opera Singers', un curtmetratge rodat en l'Àrtic alt que estilísticament podríem enquadrar entre l'aventura introspectiva i la poètica de l'absurd.

TRANSITAR A L'EDAT ADULTA

Entre les temàtiques representades en els curtmetratges d'aquesta edició abunden les històries que parlen de la complexitat de les relacions paternofilials, del trànsit a l'edat adulta o del dur procés d'abandonar el niu.

Com apunta Laura Pérez, coordinadora d'aquesta secció, "són pel·lícules del seu temps, molt atentes als conflictes socials, religiosos i polítics actuals".

'LA CLASE'

L'Espai Turia (carrer Comte Montornés, 15), seu de les projeccions a l'aire lliure del cicle 'High School: segundo curso', acull aquest dijous la cinta francesa 'La clase' (Laurent Cantet, 2008), reconeguda en el seu moment amb multitud de premis.

Entre ells, va obtindre l'Óscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa, la Palma d'Or a Cannes a la millor pel·lícula i un Premi César al millor guió adaptat.

Basada en la novel·la homònima de François Bégaudeau, la pel·lícula té certa vocació documentalista, ja que narra l'experiència autobiogràfica de l'autor com a professor de llengua en una conflictiva escola de Secundària del districte 20 de París, els alumnes del qual tenen orígens culturals i nacionals diversos.

De fet, Bégaudeau s'interpreta a si mateix en el paper de docent que s'enreda en estimulants batalles verbals amb els seus alumnes adolescents.

La tremenda franquesa de François sorprèn als estudiants, però el seu estricte sentit de l'ètica es trontolla quan els joves comencen a no acceptar els seus mètodes.