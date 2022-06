Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler llevan dos semanas viviendo separados, según 'Semana'

Una de las parejas de élite más mediáticas, Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, lleva dos semanas viviendo por separado. Así lo ha confirmado este miércoles Semana.

La revista ha publicado varias fotos en las que se puede ver al escritor salir de su casa de soltero ubicada en el centro de Madrid a las siete de la mañana y volver horas después para pasar allí el día.

Los motivos de por qué el Premio Nobel de Literatura ha abandonado la mansión donde convive con su mujer en la zona madrileña de Puerto del Hierro aún no se conocen, aunque ella haya desmentido esta información.

Eso sí, aunque lleven varios días viviendo separados, desde el medio no confirman que esta "separación" sea por motivos sentimentales, ya que hace unos días acudieron juntos a un acto público.

"No, no, no. Ahora no. Entrevistas no, por favor" son las palabras que Vargas Llosa ha dedicado a los medios acerca del tema, sin querer dar más explicaciones.