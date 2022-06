Ana Morgade ha anunciado este miércoles el final de yu, No te pierdas nada, el programa que llevó la radio a los más jóvenes hace diez años al emitir sus contenidos en streaming a través de YouTube, y al ser la cantera de varios de nuestros cómicos más populares, como David Broncano, Carolina Iglesias o Lorena Castell.

"Hoy no nos despedimos de cualquier manera. Me he prometido decir esto sin llorar. Mañana es un programa muy especial", ha avanzado. "Es el último Yu, se va. No nos vamos de vacaciones. Nos vamos al paro. Nos marchamos, así que hemos preparado una despedida por todo lo alto mañana", ha añadido.

"Qué difícil es decir adiós. Esto ha sido un sueño para mí", ha reconocido. "Han sido diez temporadas, diez años. Hemos crecido contigo. Hemos intentado tener siempre los mejores invitados", ha señalado, agradeciendo la profesionalidad y el cariño de todas las personas que han pasado por el programa: "Hemos sido cantera, hemos sido apoyo para el talento de este país". "Este ha sido el programa más espectacular del que me han echado", ha concluido.

Yusers, mañana tendremos un programón especial para despedirnos por todo lo alto. Después de diez años increíbles con vosotros, toca cambio de etapa y mañana pondremos el broche de oro a yu, No te pierdas nada. No te lo vas a perder, ¿verdad? 👉🏻https://t.co/eypF3gQng0 pic.twitter.com/87mpMXgdDA — Vodafone yu (@vodafoneyu) June 29, 2022

En la actualidad, el espacio humorístico estaba siendo presentado de lunes a viernes por Ana Morgade, Valeria Ros y Pantomima Full, de 17.00 a 19.00 horas, en Europa FM, emisora en la que empezó a emitirse en 2019 tras terminar su etapa en los40.

El formato creado por Animal Maker, la compañía de Toni Garrido y Celia Montalbán, tuvo como primer presentador a Dani Mateo, que durante la primera etapa trabajó mano a mano con rostros conocidos como David Broncano, Jorge Ponce -ambos están ahora en La resistencia-, Carolina Iglesias -directora de Estirando el chicle y ganadora de dos premios Ondas-, Lorena Castell, Iggy Rubin o Antonio Castello.

Tras el salto a Europa FM, a estos copresentadores y colaboradores les tomaron el relevo cómicos como Maya Pixelskaya, Sergio Bezos o Aníbal Gómez. Fue entonces cuando Morgade se convirtió en la nueva conductora del programa, donde después la acompañaron en esta labor Valeria Ros -que sustituyó a Victoria Martín el pasado año- y Pantomima Full, dúo cómico formado por Alberto Casado y Rober Bodegas-.

El programa de la generación 'yuser'

Vodafone yu es una marca comercial perteneciente a Vodafone España bajo la que la compañía vende una parte de sus productos de forma independiente, poniendo el foco en la población universitaria -a los que se refieren como yusers-.

Fue con este proyecto con el que nació yu, No te pierdas nada, espacio dedicado a ofrecer contenidos de entretenimiento, así como entrevistas y actuaciones musicales en la radio y en YouTube -las emisiones en streaming y los contenidos preparados especialmente para este formato fueron clave para que el programa conectara rápidamente con la juventud-.