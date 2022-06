Desde primera hora del lunes, Madrid se encuentra en fase "crítica" de seguridad. El motivo: la cumbre de la OTAN. Este martes ha comenzado oficialmente este encuentro, que reúne a 50 delegaciones internacionales y más de 5.000 asistentes, que ha llevado al Ayuntamiento de la capital a ir informando cada día de los cortes al tráfico, y otras limitaciones, que se irían produciendo durante los dos días que dura esta cumbre. A pesar de todas estas restricciones, los ciudadanos que han tenido que salir a la calle no se han visto gravemente afectados por todo este dispositivo. "Nos hemos encontrado con una ciudad mucho más tranquila y segura, hay muchos policías y también se puede caminar mucho mejor por las calles", señala Javier, vecino madrileño a 20minutos.

Un Madrid de agosto, casi vacío en pleno junio. La capital se ha quedado en casa, ha teletrabajado o ha aptado por el metro para despejar las calles, tomadas por las numerosas comitivas de los líderes de la OTAN que se reúnen hasta el próximo 30 de junio.

Plaza España, Gran Vía, Sol o Paseo de la Castellana son zonas donde habitualmente están repletas de gente, quedaron este martes absolutamente vacías. "Lo que si he visto es que los precios de los vuelos a Madrid estos días han subido considerablemente, alrededor de un 250%, y puede que la Cumbre tenga mucho que ver. Veo a la ciudad diferente, mucho más tranquila, menos gente y menos desorden, la noto bastante hermética", explica Abraham mientras sostiene su maleta recién llegado de Colombia.

Pese a que el alcalde Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguraba en el día previo al inicio de la cumbre que se estaban produciendo "parones importantes" en el centro de la ciudad, el flujo de vehículos, en general, hoy dentro del anillo interior de la M-30 ha disminuido en un 30% con respecto al de la semana anterior, y ha aumentado el número de usuarios que de costumbre utiliza los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que darán el servicio de transporte gratuito hasta el jueves.

"De momento no he tenido problemas, voy en el metro y está todo tranquilo. No he tenido que cambiar mi ruta para ir al trabajo. Yo pensaba que esto iba a ser una locura y la verdad es que me ha sorprendido", cuenta Rafaela mientras mira el reloj para no llegar tarde a trabajar.

Entrando en un establecimiento de Souvenirs en plena Gran Vía, la dependienta, Roselín, detalla que ella no considera que el "turismo no ha bajado en Madrid" a pesar de la cumbre, "la gente camina, entra y compra como un día normal", detalla, a lo que añade que es partidaria de la OTAN porque se viven tiempos "convulsos" y hay que estar "preparados".

Con motivo de este evento, el dispositivo llamado 'Operación Eirene' ha desplegado más de 10.000 agentes, además de unos 600 uniformados de a pie, que son parte de los 6.550 Policías Nacionales, 2.400 guardias civiles y 1.200 municipales que tiene como misión vigilar que no haya ningún altercado.

"Yo vivo en Carabanchel, he venido al centro y no he notado ninguna diferencia con respecto a otros días en el transporte. La cumbre considera que es muy importante, y más después de la guerra en Ucrania, para ayudar a acercar posturas", explica Salvador mientras espera sentado a un amigo en la renovada Plaza España.

Quejas sobre los desvíos

Pero no todo es bonito estos días, algunos madrileños se han quejado de los desvíos que han tenido que hacer en ciertos momentos para desplazarse en carretera. "Ayer estaba todo el centro cortado y tuve que ir andando con la bici para llegar a las citas que tenía, llegué tarde a todas ellas", sostiene Alejandra montada en una bicicleta y con música a lo alto para amenizar su desplazamiento.

Por su parte, Pol, que va uniformado con su traje de trabajo, se encuentra almorzando y explica que con los cierres de las carreteras "hay desvíos que nos ha supuesto llegar un poco más tarde para realizar las entregas", pero añade que la gente "lo está entendiendo".