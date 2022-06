La Generalitat i la Universitat de València col·laboren en la Càtedra de Dret Foral Valencià

La consellera, Rosa Pérez Garijo, i la rectora de la Universitat de València, Maria Vicenta Mestre, han firmat tots dos convenis en un acte celebrat en l'Arxiu del Regne de València.

Sobre este tema, Pérez Garijo ha destacat el valor de la col·laboració amb les universitats públiques valencianes "per a generar coneixement, investigació i divulgació", un treball conjunt que ha qualificat de "essencial" per a continuar avançant en polítiques públiques.

La consellera de Qualitat Democràtica ha subratllat la importància del conveni per a fomentar l'autogovern, sobretot, en un any "en el qual celebrem el 40 aniversari de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana", una col·laboració que "va en la línia d'analitzar on volem arribar i on es dirigixen les aspiracions dels valencians i valencianes".

Per la seua banda, la rectora de la Universitat de València ha subratllat la importància de "defendre la cultura i la història de la Comunitat Valenciana", atés que "les institucions valencianes hem de seguir reivindicant el desenvolupament del nostre Dret Foral, símbol del nostre bagatge jurídic històric i reflex del nostre autogovern, sobretot en un any simbòlic com a est".

De la mateixa manera, ha posat en valor la necessitat d'analitzar "el component social de l'activitat laboral en les citades institucions valencianes", i ha subratllat que el col·lectiu de les persones treballadores autònomes, subjecte principal del conveni sobre responsabilitat social firmat, "exigeix una especial funció de supervisió i control per part de la Universitat i de les administracions".

COMMEMORACIÓ DEL 40 ANIVERSARI DE L'ESTATUT

Així, en el marc del conveni en matèria de Dret Foral Civil Valencià es realitzaran activitats relacionades amb la conservació, desenvolupament i modificació del mateix, el desenvolupament estatutari, així com el foment, la promoció i la consolidació de l'autogovern, segons les msmas fonts.

Durant l'any 2022, en el context de la commemoració del 40 Aniversari de l'aprovació i entrada en vigor de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, l'Universitat de València desenvoluparà activitats encaminades a destacar el paper essencial de l'Estatut en la conformació del model d'autogovern valencià.

Al seu torn, realitzarà un balanç d'aquests quaranta anys de vigència i plantejarà propostes que contribuïsquen a millorar el seu contingut i optimitzar la seua execució.

Entre les accions previstes, s'inclouen activitats formatives, culturals, d'investigació i d'extensió universitària orientades al coneixement i difusió permanent del Dret Foral Civil Valencià, el desenvolupament estatutari i el foment, la promoció i la consolidació de l'autogovern.

Tot açò es materialitzarà en l'organització de cursos, jornades, trobades i congressos; realització de treballs d'investigació; edició de publicacions; concessió de beques d'investigació i convocatòria de premis; entre altres línies de treball. La Conselleria de Participació destina 30.000 euros al desenvolupament de les activitats contemplades en el conveni per a 2022.

IMPLANTACIÓ DE LA RS EN PERSONES AUTÒNOMES

Quant a la nova coloboración subscrita en matèria de responsabilitat social, la Conselleria de Participació destina 20.000 euros per a engegar un projecte que analitze el grau d'implantació de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) en el col·lectiu de les persones treballadores autònomes de la Comunitat Valenciana, oferint ferramentes que permeten incentivar en aquest col·lectiu la implementació de la RSC en el seu treball per compte propi, la qual cosa permetrà crear valor per als seus grups d'interés a través d'un model de gestió socialment responsable.

En un primer moment, es realitzarà una revisió d'estudis de casos i exemples de bones pràctiques, ferramentes i iniciatives innovadores per a la integració de la RSC, a més de definir el model metodològic per a l'elaboració de l'estudi, mentre que en una segona fase, es comptarà amb la participació de les persones treballadores autònomes per a recaptar informació.

Posteriorment, es realitzarà una primera proposta d'estudi a través de l'anàlisi de la informació obtinguda que permetrà definir l'estat actual de la integració de la RSC en les pimes valencianes. L'última etapa d'aquest treball serà la redacció final de l'informe, el desenvolupament de materials d'aprenentatge i difusió de la RSC i incorporació dels resultats del projecte en la pàgina web.