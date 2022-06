Metrovalencia mantindrà enguany els seus horaris habituals durant tot el dia fins a finals de juliol

L'objectiu és millorar el servici que s'ha prestat en els últims anys durant el mes de juliol: en 2018 que es va planificar per a aquest mes era l'intermedi, el corresponent als dissabtes; en 2019 es van programar circulacions com a dissabtes, però amb reforços als matins i migdies; en 2020 els trens tenien horaris de dies laborables només fins a les 15 hores, quan passaven a freqüències de dissabtes; i en 2021, el metre ja va funcionar com a dies laborables durant la primera quinzena, ha detallat la Generalitat en un comunicat.

La consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró, ha mantingut aquest dimecres una reunió amb la directora gerent de FGV, Anaïs Menguzzato, per a analitzar el servici que prestarà l'empresa pública a València i la seua àrea metropolitana.

Així, a partir del dilluns 25 de juliol començarà l'horari d'estiu, coincidint amb la segona fase de les obres de manteniment i millora de via en les Línies 1, 2 i 3 de Metrovalencia. Les obres s'han planificat per a l'estiu per a causar "les menors molèsties" entre persones usuàries, veïns i veïnes de les localitats en les quals es vagen a produir els treballs.

Els nous horaris es podran consultar a les estacions de la xarxa de Metrovalencia, en la pàgina web Metrovalencia i en el telèfon gratuït d'informació i Atenció al Client, així com a través de les xarxes socials i l'app oficial de Metrovalencia.

La consellera Rebeca Torró ha ressaltat que, "any rere any, Metrovalencia ha apostat per anar millorant el servici amb la finalitat de potenciar la mobilitat sostenible en un mes en el qual segueix havent-hi una demanda important, tant de persones treballadores, com de visitants".