La UPV, reconeguda com a segona millor universitat emprenedora d'Europa en la gala dels Triple E Awards

Davant representants dels 60 finalistes -5 per cadascuna de les 12 categories-, el jurat va valorar la capacitat de la UPV "per a transformar idees en startups" i li va atorgar el segon premi de la categoria principal del certamen, només per darrere de la vencedora, la Universitat de Gal·les, i per davant de l'altre finalista espanyol de la categoria, el IESE Business School, que va completar el podi ocupant el tercer lloc.

Al citat guardó per a la UPV cal afegir, a més, el primer premi del públic, que va considerar a la UPV com la universitat més emprenedora d'Europa, segons les mateixes fonts.

UN NOU AVAL

"Aquests premis", va afirmar la vicerectora d'Estudiants i Emprenedoria de la UPV, Esther Gómez, "avalen l'aposta decidida que, des de la UPV, fem per l'emprenedoria, la formació de líders i l'impuls al talent de l'alumnat. A més, ens reafirma en la necessitat de seguir transferint idees, innovació i noves tecnologies a la societat a través de la creació de startups i spinoffs".

Al costat de la vicerectora, van arreplegar el premi María Márquez, directora de l'Àrea d'Emprenedoria IDEES UPV, i Israel Griol, tècnic superior de l'ecosistema emprenedor StartUPV, que incuba i accelera startups creades per l'alumnat UPV i els egressats i egressades de la institució actualment dirigida per José E. Capilla. Curiosament, es dona la circumstància que tant el Programa IDEES UPV com l'ecosistema StartUPV es troben d'aniversari, celebrant respectivament els seus 30 i 10 anys de vida.

Els guardons, així mateix, reconeixen també totes les altres iniciatives que la UPV duu a terme en l'àmbit emprenedor, com a concursos, premis, jornades formatives o la creació i suport a grups de Generació Espontània, entre moltes altres accions.

Els Triple E Awards d'ACEEU són un reconeixement mundial a l'emprenedoria, la innovació i el compromís social en l'educació superior. El seu principal objectiu és fomentar el canvi en les universitats i emfatitzar el seu paper en les seues comunitats i ecosistemes a través de la transferència de coneixement.