El IVAM adapta los textos de sus exposiciones a lectura fácil

La lectura fácil es un método de comunicación textual para que las personas con dificultades de comprensión, permanentes o transitorias, como discapacidad intelectual, deterioro cognitivo, baja alfabetización o insuficiente dominio del idioma, puedan entender lo que leen, ha indicado el centro en un comunicado.

El objetivo de esta forma de escribir es promover la inclusión y el ejercicio del derecho a la participación y a la autonomía de todas las personas.

Las guías han sido diseñadas para explicar las principales obras y los datos más importantes de las exposiciones siguiendo las directrices internacionales de la IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) y de Inclusion Europe, con recomendaciones como el uso de frases no muy largas, de un máximo de 3 líneas, un tipo de letra grande, párrafos cortos o negritas para resaltar el texto.

Los textos de lectura fácil están en castellano y valenciano, en formato digital, son gratuitos y descargables a través de la web del museo y también se pueden encontrar en la centralita del museo o en las mismas salas bajo petición de los usuarios.

Este proyecto surge del interés del IVAM por facilitar los contenidos de su programación para todos los públicos. Los textos son fruto de la colaboración del equipo de mediación del museo y de validadores profesionales que certificaron los contenidos con una metodología de acción participativa.

Los textos en lectura fácil son un paso más en los objetivos estratégicos de accesibilidad, inclusión y sostenibilidad del IVAM. El museo valenciano ya impartió varios cursos de lectura fácil para sus trabajadores con el objetivo de sensibilizar sobre la necesidad de hacer llegar el arte a todo el mundo de manera sencilla.