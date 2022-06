Lorena Franco regresa con 'El lugar donde fuimos felices', una trama con denuncia social "que no da descanso"

"Desde el principio quise crear una historia que atrajera la atención del lector desde el principio hasta el final. Una trama que no da descanso, giros inesperados no solo en las últimas páginas, sino durante toda la novela, personajes atrayentes y poliédricos con mucho que contar. En definitiva, entretenimiento, un viaje a Llafranc, que se convierte en un personaje más de esta novela, con la que desconectar del día a día", asegura la autora a Europa Press.

Una noche de junio, mientras todo el elitista Instituto Magno celebra la fiesta de fin de curso, Blanca Roca, la profesora de literatura, es abatida de un disparo en la frente. A la mañana siguiente, unos bañistas encuentran su cadáver en la playa.

Con este punto de partida, Franco elabora en 'El lugar donde fuimos felices' (Planeta), una historia en la que, a diferencia de títulos anteriores, "hay temas muy concretos de denuncia social como es el acoso escolar, entre otros, que no había tratado anteriormente, y una evolución más intensa y compleja en sus personajes".

Lorena Franco agrega que sentía la necesidad de invitar a la reflexión sobre esta cuestión -y otras como el duelo- "y la trama de esta novela facilitó mucho el recorrido, ya que estos asuntos, tan necesitados de visibilidad, fluyeron de manera orgánica para estabilizarse en las vidas de sus personajes, a quienes les pesa especialmente el duelo, el arrepentimiento de haber podido hacer más por la persona que ya no está...".

"Son temas delicados que cada personaje vive dentro de la novela de manera distinta y me pareció interesante hacerlo así, desde puntos de vista diferentes con los que cualquiera puede empatizar, tal y como podría ocurrir en la vida real", explica.

La novelista comenta que la adolescencia es una etapa "muy interesante, de constante cambio y conflicto interno que repercute de cara al exterior". "En la adolescencia -apunta- crees saberlo todo y en realidad eso es algo imposible, no nos conocemos al cien por cien, aunque, a veces, eso ocurre también con 40 años. Pero si a esos conflictos típicos de la edad le sumas todo lo que vive y calla Arnau, uno de los adolescentes protagonistas, es una bomba de relojería que tarde o temprano estalla".

'El lugar donde fuimos felices' es una historia difícil de soltar para el lector, pero también para la propia autora.

"La empecé a escribir hace dos años, en 2020, y no ha visto la luz hasta hoy. Es una trama que ha estado en constante cambio y movimiento, el final del primer borrador no tiene nada que ver con el definitivo. La escribí en poco tiempo, tres meses, pero ha estado en correcciones año y medio, con lo que ha sido una de las novelas con las que más tiempo he pasado. La habré leído unas... ¿cien veces? Y aun así, cuando recibí los primeros ejemplares, la leí una vez más, como siempre hago, con la necesidad de despedirme de la historia antes de que deje de ser mía y eche a volar", relata.

CREACIÓN DE PERSONAJES

De este libro destaca, especialmente, la creación de personajes, "muy intensa y especial: Blanca, que sin estar está muy presente, y Paula y Nuno, que evolucionan mucho a lo largo de toda la novela".

"No son los mismos en la primera página que en la última, el lector no los verá de la misma manera, y eso también me pasó a mí. Creía conocerlos y, aunque la estructura y todo lo que ocurriría lo sabía de antemano, en el proceso de creación hubo tiempo para dejarme llevar y sorprenderme con algunos giros, algo que me encanta que ocurra, porque, si le sorprende al autor, imagina al lector", concluye.

Lorena Franco (Barcelona, 1983) ha atraído a más de 250.000 lectores de todo el mundo desde que inició su andadura en Amazon, convirtiéndose en una de las escritoras mejor valoradas en la plataforma gracias a 'La viajera del tiempo' (2016).

Tras la buena acogida de sus últimos títulos, 'El último verano de Silvia Blanch', 'Todos buscan a Nora Roy' y 'Los días que nos quedan', regresa con 'El lugar donde fuimos felices'.