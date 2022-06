Compromís i UP demanen activar la comissió d'investigació d'Assut mentre el PSPV creu que cal esperar

Així han valorat representants dels grups del govern del Botànic la informació publicada per 'eldiariocv.es' que el vicepresident segon de les Corts, Jorge Bellver (PP), es va reunir amb el presumpte capitost de la trama, l'empresari Jaime Febrer, segons mostren les agendes de l'exalcaldessa de València Rita Barberá, morta en 2016.

Entre els socis del Botànic, la síndica socialista, Ana Barceló, ha reclamat al PP i a la seua portaveu parlamentària, Mª José Catalá, que isca a donar les explicacions que "sol demanar tan iradament", així com que diga "quina posició adoptarà" i "què farà amb l'assessora que és filla de l'empresari investigat".

Per contra, ha defès que el seu partit "en tot moment ha anat separant a les persones que en el seu moment, en 2004 o 2005, van tindre responsabilitats" en 'Assut'. Ha assegurat a més que la comissió d'investigació de les Corts sobre aquest cas "en aquests moments" no es pot activar fins que no s'alce el secret de sumari de totes les peces investigades.

Com a portaveu adjunt de Compromís, Vicent Marzà ha exigit als 'populars' que donen les explicacions "pertinents i convincents" sobre la suposada relació entre Bellver i el presumpte capitost de la trama. En cas contrari ha avançat que demanaran l'activació de la comissió d'investigació perquè allí facilite les "explicacions polítiques".

MARZÀ: SI NO HI HA EXPLICACIONS, DEMANAREM ANAR MÉS ENLLÀ

"Com sempre fem des de Compromís, no demanem una dimissió pel simple fet d'estar imputat: demanem les explicacions pertinents -ha abundat el també exconseller d'Educació-. Si no existeixen, com fins al moment, evidentment demanarem anar més enllà".

I d'UP, Pilar Lima ha recolzat l'engegada de la comissió perquè "els valencians mereixen saber la veritat" i ha instat PP i PSOE, totes les parts implicades", a donar explicacions. Ha reiterat el seu respecte a la justícia i ha criticat que "encara pareix que el bipartidisme és impune i intocable".

EL PP DIU QUE "NO HI HA INDICIS"

Per part de l'oposició, el portaveu adjunt del PP Miguel Barrachina ha remarcat que Jorge Bellver té una notificació en la qual s'indica que "no hi ha indicis", i ha criticat que "de qui sí els hi ha és de l'antepenúltim delegat del govern", el llavors socialista Rafa Rubio.

A més, ha afirmat que també hi ha indicis quant a l'aigua que "els regants estan pagant més cara" perquè "va servir per a finançar presumptament la campanya del PSPV". "Per açò l'aigua ha arribat tard i cara per als regants", ha manifestat.

De Cs, la seua síndica, Ruth Merino, ha garantit que "per coherència" demanaran que s'aparte a qui afecten aquest tipus de "notícies tèrboles que embruten la política valenciana".

Per açò, ha demanat a Bellver "exemplaritat" i ha assegurat que li agradaria que "la gent que estiga d'alguna manera perseguida per la justícia fera un pas al costat", ja que aquest tipus d'informacions "l'única cosa que fan és embrutar la imatge de les institucions".