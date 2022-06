Avril Lavigne recrea 20 años después la portada de su disco 'Let Go' en el mismo sitio de Nueva York

Han pasado ya 20 años desde que Avril Lavigne publicó su primer álbum, Let Go. En él incluyó canciones como I'm with you o Tomorrow, que le llevarían y mantendrían al éxito mundial durante décadas. Ahora, aprovechando el aniversario, la cantante ha querido regresar a su pasado de una manera muy especial.

La artista canadiense ha decidido regresar a Nueva York, justo al mismo sitio en el que se tomó la fotografía que protagonizó la portada del disco. Allí ha recreado esa imagen, incluso con una vestimenta muy similar a la de aquel día.

Así lo ha mostrado ella misma en sus redes sociales. A través de TikTok, Lavigne ha compartido un vídeo en el que enseña cómo se ha llevado a cabo esa recreación, que ha resultado ser muy especial para ella.

No ha sido el único recuerdo que ha tenido hacia Let Go. El mismo día del aniversario, Avril publicó un sentido mensaje en su Instagram. "Nunca podré explicar no solo cuánto significó este álbum para mí, sino también el impacto monumental que ha tenido en mi vida", comenzó diciendo.

La cantante no entiende que aún se canten sus temas. "Es difícil tratar de comprender cómo, 20 años después, las canciones que escribí cuando tenía 17 años todavía resuenan en la gente de hoy. Es bastante loco".

Tras varias reflexiones, dijo: "Comparto este momento con todos ustedes, porque sin ustedes, estas canciones no habrían alcanzado las alturas que alcanzaron. Un genuino y sincero agradecimiento a cualquiera que haya escuchado mi música y se haya quedado".