Juristes Valencians urgeix a les Corts a recuperar el dret civil valencià per a impulsar "lleis modernes"

Així ho ha traslladat als periodistes mentre es debat en el parlament autonòmic la proposició no de llei (PNL) presentada pels grups del govern del Botànic (PSPV-Compromís-UP) per a la recuperació del dret civil valencià.

Aquesta iniciativa arriba sis anys després de les sentències del Tribunal Constitucional de 2016 que van deixar sense efecte lleis com la del règim econòmic matrimonial, unions de fet o relacions familiars de fills els progenitors dels quals no conviuen. La votació tindrà lloc en el ple de les Corts d'aquest dijous.

"Portem anys esperant", ha lamentat Xirivella, recordant que són competències que estableix l'Estatut d'Autonomia des de la seua reforma de 2006 i que enguany és més necessari que mai per la celebració de 40 anys d'autogovern.

Al seu juí, el parlament valencià donaria un "missatge de dignitat" en defensar la recuperació del dret civil valencià. "Si som històricament rellevants és per les lleis públiques", ha defès, i ha reiterat que les sentències del Constitucional van fer perdre lleis que portaven huit anys vigents.

En concret, la proposta 'botànica' reclama al Congrés "amb la major urgència possible" la tramitació completa i el debat i votació de la PNL aprovada en 2020 per les Corts per a la recuperació efectiva del dret civil valencià mitjançant la reforma de l'article 49 de la Constitució.