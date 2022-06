Cvirus.- Mínguez assegura "els hospitals estan preparats" davant el repunt d'ingressos i descarta noves mesures

El conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, ha destacat que els hospitals "estan preparats" per a fer front al repunt d'ingressos per covid i ha assegurat que "estan cobertes totes les necessitats", per la qual cosa de moment "no és necessari adoptar cap altra mesura". "No hi haurà cap problema", ha garantit.

Mínguez, després d'assistir a la presentació de la campanya d'estiu de donació de sang organitzada pel Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana (CTCV), s'ha referit així a l'augment en un 30% dels ingressos per covid en l'última setmana a la Comunitat Valenciana.

Sobre aquest tema, ha assenyalat que "de moments els hospitals estan preparats i estan cobertes totes les necessitats a nivell hospitalari i en els centres de salut" i ha recalcat que, en qualsevol cas, "estan entrenats perquè en el moment hi haja un major nivell d'ingressos canviar activitats" per a poder absorbir aquest increment de la pressió assistencial.

No obstant açò, ha assenyalat que cal esperar per a veure l'evolució perquè, com han demostrat els altres brots pandèmics, "fins que no passen dos o tres setmanes no hi ha certesa absoluta" que ens trobem davant un repunt que faça "imprescindible" canviar les activitats dels hospitals.

Així, ha constatat que s'ha registrat "un discret augment" en els últims 15 dies en les hospitalitzacions per covid i "una miqueta" en les UCI.

Sobre aquest tema, ha subratllat que "el covid existeix i segueix existint" però que és "un procés dinàmic" que "s'aniran monitoritzant de manera continuada" per a veure la seua evolució. De moment, ha recalcat que "l'única cosa necessària" és mantindre les mesures de protecció elementals com són l'ús responsables de mascaretes en àrees poc ventilades i en els contactes amb col·lectius vulnerables, així com neteja de mans i mantindre les distàncies.