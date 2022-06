L'Ajuntament insisteix que el València CF ha d'acabar el nou Mestalla en les condicions acordades

"Si en els acords diu 70.000 seients, han de ser 70.000 seients", ha remarcat Ribó a l'eixida de la presentació dels campionats mundials de Gimnàstica Rítmica aquest dimecres a València, en ser preguntat per si ha percebut un canvi de formes en el club després de la reunió de l'expresidenta del VCF Layhoon Chan amb el president de la Generalitat, Ximo Puig. "Les formes són importants, però s'han de complir els acords", ha agregat.

Sobre aquest tema, ha indicat que els tècnics estan analitzant l'estudi que va presentar el club per a veure si compleix amb les condicions pactades inicialment i ha insistit a acabar "d'una vegada per sempre el camp", que en el seu estat actual, ha qualificat de "monument terrible". "Volem que s'acabe complint estrictament els acords, serem molt exigents", ha manifestat.

Tant Ribó com Gómez -que gestiona l'àrea de Desenvolupament Urbà- han indicat que estan disposats a reunir-se amb el club. La vicealcaldesa ha manifestat que no sap si hi ha un "canvi d'actitud" en el VCF, però que "la de l'administració ha de ser la mateixa": "Exigir que es complisquen les condicions en les quals es van firmar els acords".

"COMPROMISOS FIRMATS AMB LA CIUTAT"

"Per a tindre drets financers, cal complir amb els compromisos firmats amb la ciutat de València", ha remarcat, que inclouen l'aforament de 70.000 persones, servicis específics per a l'afició, el museu, la botiga i el club social, així com el poliesportiu de Benicalap.

Gómez ha remarcat que els beneficis de l'ATE suposen diversos milions, que eixirien de la venda del solar del vell Mestalla, els terciaris de l'antic estadi i els del nou, amb el que ha considerat "absurd i una roïna excusa" no finalitzar el tercer anell de l'estadi pel seu cost. A més, ha remarcat que han rebut els diners que va repartir la Lliga del fons CVC.