Un encargado del maletín nuclear ruso, otra víctima de la misteriosa ola de muertes de altos cargos y oligarcas rusos en plena guerra

Un excoronel ruso fue hallado herido de gravedad en su casa el pasado lunes 20 de junio. No era un exmilitar cualquiera. De nombre Vadim Zimin y de 53 años, estuvo encargado de transportar el maletín que guarda los códigos nucleares de Rusia, que siempre acompaña al presidente Vladimir Putin. Ahora sabemos que días después, falleció.

El suceso parece uno más de la extraña serie que parece perseguir a oligarcas y altos cargos de la Administración rusa desde el inicio de la invasión de Ucrania por parte de Putin. Muchos han sido asesinatos y el banquero ruso German Gorbuntsov asegura que "no es una casualidad".

Presentaba una herida de bala en la cabeza por lo que la hipótesis oficial es que se trató de un intento de suicidio

De 53 años, Zimin era un coronel retirado del Servicio Federal de Seguridad de Rusia. Su hermano lo encontró "en un charco de sangre" en su vivienda de Krasnogorsk, cerca de Moscú, junto a una pistola neumática Izh 79-9TM.

Fue trasladado a un hospital, nunca se ha sabido a cuál, y estuvo ingresado en la UCI durante varios días, pero finalmente murió. El cuerpo presentaba una herida de bala en la cabeza por lo que la hipótesis oficial es que se trató de un intento de suicidio. Sin embargo, su hermano dice que precisamente había estado con él para disuadirle de esa idea.

El Coronel y ex espía ruso Vadim Zimin (53), quien portaba los códigos nucleares de Vladimir Putin, fue encontrado gravemente herido en su domicilio.

Zimin había sido coronel en la principal agencia de seguridad de Rusia, el Servicio Federal de Seguridad (FSB), heredera del KGB. Ahora, según detalla el periódico Moskovsky Komsomolets, era un alto cargo en la Administración Central de Aduanas y había sido acusado de soborno. Él negó las acusaciones, pero fue despedido y puesto bajo arresto domiciliario.

El banquero ruso German Gorbuntsov cree que la serie de misteriosas muertes de oligarcas rusos que se han producido en los últimos meses "no es una casualidad", cuenta Newsweek. Su testimonio aparece en el documental Secretos de las esposas de los oligarcas, que muestra a las parejas femeninas de los oligarcas rusos compartiendo lo que han visto en su cercanía a Putin.

"Un asesino se inventa su propio método cuando se le ordena acabar con una familia... Métodos similares, pero cada uno ligeramente diferente: un hacha por aquí, una pistola por allá. Los muertos son todos iguales. Una vez quizás, dos veces una coincidencia. Esto no es una coincidencia. No es un suicidio", dice Gorbuntsov al hablar de las muertes de oligarcas.

El 'cheget' importante, el del presidente

Vadim Zimin había estado encargado un tiempo de transportar el maletín con los códigos nucleares, el cheget. La primera vez fue bajo la presidencia de Boris Yeltsin. Luego, apareció en alguna imagen con Putin mientras portaba el cheget.

Vadim Zimin, a la derecha, con el maletín nuclear ruso junto a Putin.

El maletín, que lleva el nombre de una montaña de la región rusa del Cáucaso, no incluye el botón nuclear, pero sirve para transmitir las órdenes de lanzamiento al mando militar central del Estado Mayor. En realidad no hay uno sino tres: un original y dos copias.

Una unidad especial de miembros del servicio secreto portan el cheget y acompañan a Putin allá donde va. Del mismo modo para el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor, que llevan los otros dos maletines.

Eso sí, el cheget fundamental es el del presidente: si no está conectado la orden de ataque no se hace real porque el sistema no funciona. De ello puede deducirse que Putin, por si solo, puede dar orden de poner en marcha un ataque con armas nucleares, pero no pueden hacerlo los otros dos poseedores de un maletín (las dos copias).