La muerte de la Isabel, tía de Arantxa Palomino, sigue dando que hablar. Casi cada día, los medios de comunicación informan de un hecho nuevo relevante para la investigación. Así, este miércoles, El programa de Ana Rosa ha mostrado unos audios grabados por los vecinos de Palomino y Luis Lorenzo.

En las grabaciones, se escucha cómo Arantxa Palomino discute con su tía: "¡Pues muy bien! ¡Así es como me agradeces tú las cosas! ¡Me está bien empleado! ¡Mira que me avisó Luis! ¡Me está bien empleado, por tonta que soy! ¡Si soy más tonta, no nazco!".

Durante la discusión, basada en motivos económicos, Isabel expone que los medicamentos que tanto Palomino como Lorenzo le están suministrando no son los que el médico le había recetado. Sin embargo, tanto el actor como su esposa sostienen que siempre se habían preocupado por su tía.

El matinal también ha revelado un audio que María, prima de Arantxa y sobrina de Isabel, mandó a Palomino: "Hola, Arantxa. Soy María, tu prima de Avilés. Mira, es que no somos capaces de hablar contigo, de localizarte. Por favor, llámanos. Queremos saber cuándo va a volver Isabel. Jolín, están todos tus tíos muy preocupados. Solo quieren hablar con Isabel y saber que está bien, que venga para acá".

"Por favor, ponte en contacto con nosotros. Jolín, es que al final, chica, no sabemos nada. Y vamos a tener que ir a la policía, y vamos a tener que remover un montón de cosas que no nos apetecen. Entonces, solamente, jolín, llámanos y dinos qué piensas hacer y cuándo viene Isabel para su casa", agrega María, en tono conciliador y visiblemente preocupada.

Un audio al que Palomino respondió con un mensaje: "He escuchado tu mensaje. Mi teléfono no ha estado operativo estos dos días. En cualquier caso, me he estado ocupando, tanto yo como mi familia, de atender las necesidades de mi tía Isabel, que es mi prioridad. Isabel se encuentra perfectamente atendida. Te ruego, no me vuelvas a amenazar ni a enviar ningún mensaje coactivo como el que me has enviado o me veré obligada a emprender las acciones judiciales correspondientes".

Hasta ahora, tanto Arantxa Palomino como Luis Lorenzo se encuentran en libertad, pero con cargos. La jueza les ha retirado el pasaporte y están obligados a firmar cada semana en el juzgado.

Por su parte, los colaboradores del matinal de Telecinco han destacado que, aunque en todas las familias se producen discusiones, si un vecino decidió grabarlo podría ser que estas situaciones fueran bastante más frecuentes de lo que el matrimonio quiere defender.