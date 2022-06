Dani Martín vuelve a hablar de sus complejos: "He cogido peso porque estoy feliz, como hacía mucho tiempo que no lo estaba"

Es habitual que Dani Martín comparta de vez en cuando sus peculiares reflexiones con las que no deja indiferente a nadie. Con naturalidad y mezclando todo tipo de ideas, el cantante consigue causar sensación en las redes sociales.

"El amor a mí mismo, aceptarme como soy, permitirme errores, perdonar, pedir perdón, no depender de nadie ni de nada, que la autoestima no dependa nada más que de mí mismo. Hacer deporte para disfrutar y porque me apetece, y no para perder peso", comienza diciendo en su nuevo texto para hablar de los complejos.

Durante las últimas semanas se ha comentado más de una vez que el autor de Que bonita la vida ha cambiado su aspecto físico. Sobre eso también ha querido opinar mostrándose totalmente positivo. "He cogido peso porque estoy feliz de la vida, como hacía mucho tiempo que no lo estaba", dice.

Ese cambio físico no le ha quitado la felicidad y reconoce que, de adelgazar, no lo haría por el aspecto. "Soy imperfecto, mi cuerpo es el que tengo y no pienso matarme a hacer ejercicio físico por temas estéticos, solo por salud. Tengo complejos", dice con sinceridad.

No solo ha tratado esos complejos físicos. Como en otras ocasiones, también ha hablado de las adicciones: "La droga es un infierno, es de las cosas que más miedo me da en esta vida. Soy muy sensible (...) Me he machacado mucho, he hecho daño y también me lo han hecho. Me he drogado, he mentido, he sido inmaduro. Me he maltratado, culpado, herido..."

"He querido seducir a todo el mundo. Me he emborrachado muchísimas veces. He llorado mucho. He sido un adolescente muy cabrón con mis padres. Soy una persona, por eso me han pasado y me pasan todas estas cosas. No soy un póster, ni un ejemplo a seguir (...) ni un producto, ni el novio perfecto, ni el amante perfecto, ni el amigo perfecto", explicaba, entre otras cosas, Dani Martín.