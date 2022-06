Escriptors, professors i editors repassen en un curs la trajectòria d'art i compromís d'Almudena Grandes

L'activitat, que es desenvoluparà del 6 al 8 de juliol a la Biblioteca Pública Pilar Faus de València, "rastrejarà des del moment en el qual la madrilenya es forja com a escriptora, amb 'Las edades de Lulú', a les diferents etapes de la seua producció, amb les novel·les contemporànies i les novel·les de la memòria", segons explica, en un comunicat, la coordinadora de les jornades i de l'àrea d'Extensió Universitària i Activitats Culturals d'UNED València, Begoña Sáez.

Per a açò, el curs compta amb la participació de destacats ponents especialistes en el llegat literari de l'escriptora. Entre uns altres, intervindran el director editorial de Tusquets Editores, Julio Cerezo Molina; l'escriptor Alfons Cervera, qui impartirà la conferència 'Almudena Grandes y las afueras de la literatura'; el catedràtic de Teoria de la Literatura de la Universitat de Múrcia José María Pozuelo Yvancos, que aprofundirà en les dos etapes de la narrativa de la novel·lista; i els professors de la UNED María Dolores Martos i Guillermo Laín Corona, que centraran les seues presentacions en qüestions relacionades amb el gènere.

En la nòmina de convidats destaca igualment la presència del catedràtic jubilat de la Universitat de Granada Cristino Pérez, el protagonista de la novel·la 'El lector de Julio Verne'.

En el curs, Pérez compartirà la seua amistat i experiència amb l'autora en una xarrada sobre realitat i ficció literària al costat del doctor en Filosofia i Lletres Cecilio Alonso.

"Tinc un deute amb Almudena. Li ho vaig fer saber a ella en algun moment, quan li vaig dir que m'havia fet un regal que no podria pagar-li mai. Mai vaig pensar que tindria tan pocs terminis per a fer-ho", declara Cristino Pérez sobre la mort de l'escriptora, al novembre de 2021.

Per a Cristino Pérez, Grandes és "una de les millors escriptores i va entendre la literatura, no només com a exposició artística, sinó com un compromís social". "Ella va triar estar pendent de les persones més humils, explicar la intrahistoria, la història més senzilla i amb el pas del temps això es valorarà molt més", afig.

En tot cas, subratlla com d'estimada és Almudena Grandes entre els lectors, "per als qui ella feia tot el que fera falta, ja que estava molt agraïda perquè deia que gràcies a ells podia ser lliure per a dedicar-se a escriure".

DOBLE HOMENATGE

El curs, segons recalca la universitat, es convertirà, a més, en l'ocasió per a brindar un doble tribut. D'una banda, a la pròpia Almudena Grandes i, per un altre, al catedràtic de la Literatura de la UNED Julio Neira, qui va morir el passat mes de maig i que va ser una "peça clau" en l'impuls d'aquesta activitat i en el desenvolupament dels estudis sobre dones escriptores, subratlla Begoña Sáez.

Amb l'objectiu de "recordar i honrar la seua tasca de difusió", el professor emèrit Vicente Granados Palomares obrirà les sessions amb una semblança sobre l'estudiós i una ponència sobre el procés de l'estructura narrativa de les novel·les d'Almudena Grandes.

L'assistència al curs pot ser tant presencial com en línia en directe o diferit. La informació completa està accessible en l'enllaç