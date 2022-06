El DOGV publica el cessament de Mónica Oltra i el nomenament d'Aitana Mas com a vicepresidenta i consellera d'Igualtat

Així, el text oficial dona difusió a dos decrets de Presidència firmats pel cap del Consell, Ximo Puig, i que tindran efectes a partir de l'endemà a la seua publicació.

En el primer, es disposa el cessament de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, que, al mateix temps, també cessa com secretària i portaveu del Consell, "agraint-li els servicis prestats".

En el segon, es nomena a Aitana Mas com a vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives i, així mateix, com a secretària i com a portaveu del Consell.

Mónica Oltra va anunciar la seua dimissió el passat 21 de juny tant de les seues responsabilitats en el govern valencià com en Les Corts Valencianes després de la seua imputació en el cas del presumpte encobriment dels abusos del seu ex-marit a una menor tutelada.

L'ex-vicepresidenta, de Compromís, assegurava que "no vol que es paren les polítiques del Govern del Botànic" i va considerar que aquest cas "passarà a la història de la infàmia política, jurídica i mediàtica d'aquest país". "Em vaig amb la cara ben alta sabent la infàmia d'açò, però també amb les dents apretades, ben apretades", va dir.

Per la seua banda, Aitana Mas, també representant de la coalició, prendrà possessió com a vicepresidenta, portaveu i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives aquest dijous a les 09.00 hores al Palau de la Generalitat.

L'acte es produirà abans de la sessió de control al Govern, amb el que la nova vicepresidenta podrà assistir ja al parlament en el seu nou càrrec.