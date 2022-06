Mor una persona atropellada per un tren a Alfafar (València)

L'incident s'ha registrat aquest matí, sobre les 7.20 hores, quan un tren ha atropellat una persona que envaïa la via. Segons ha informat Renfe, el mort hauria envaït sobtadament la via en un punt d'accés no autoritzat.

Com a conseqüència del sinistre, ha quedat inicialment interrompuda la circulació ferroviària en les dos vies, en la C1 i C2 entre València Nord i Alfafar-Benetússer, i s'han ocasionat retencions.

Des de les 7.50 hores s'ha reestablit la circulació dels trens de les línies C-1 València-Gandia i en la C-2 València-Moixent per una sola via. El servici registra retards mitjans de 30-40 minuts.