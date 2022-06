Sánchez confía en que Podemos apoye que EEUU refuerce su presencia militar en Rota y vuelve a pedirle una "reflexión" sobre la OTAN

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró este miércoles "convencido" de que Unidas Podemos, como socio del Ejecutivo, apoyará el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para que la Marina norteamericana refuerce su presencia en la base naval de Rota con dos destructores, que se sumarían a los cuatro que ya están fondeados allí. Así lo planteó Sánchez en una entrevista en la Cadena SER, en la que también insistió en pedir a los morados una "reflexión" sobre su oposición a la existencia de la OTAN y a la presencia de España en la Alianza Atlántica.

Las palabras del presidente del Gobierno se produjeron apenas unas horas después de que pactara el refuerzo de las capacidades militares estadounidenses en Rota con el presidente de ese país, Joe Biden, con quien Sánchez se reunió el martes con motivo de la Cumbre de la OTAN que se está celebrando en Madrid. El dirigente se mostró "convencido" de que la ampliación de la presencia de la Marina de Estados Unidos en la base gaditana será aprobada por el Congreso de los Diputados en las próximas semanas, un paso previo imprescindible para que pueda hacerse realidad. Y apostó por reunir en la Cámara Baja tanto el apoyo de Unidas Podemos como el del PP.

"El PP ya sabemos que ha cambiado de cara, pero que seguimos con la misma cruz", criticó Sánchez en referencia al nuevo liderazgo de Alberto Núñez Feijóo en el principal partido de la oposición, que para el presidente sigue siendo "destructivo" y "negacionista". No obstante, aventuró que, a la hora de aprobar el refuerzo de las capacidades militares de EEUU en Rota, el PP no va a poner "problemas". "Y a la izquierda del PSOE me gustaría que hiciéramos una reflexión sobre la necesidad de aumentar nuestra capacidad de disuasión", pidió.

Es la segunda vez en apenas unos días que Sánchez solicita a sus socios de Unidas Podemos que modulen su oposición a la OTAN, especialmente en un momento en el que la Alianza Atlántica ha vuelto a cobrar vigor tras la invasión rusa a Ucrania. "La OTAN no es expansionista ni imperialista" como sí está demostrando serlo el presidente ruso, Vladímir Putin, argumentó Sánchez, que insistió en que España y, en general, Occidente, deben "garantizar" su "seguridad y defensa" y "ampliar sus capacidades no de ataque, sino de disuasión".

Es la alianza militar liderada por Estados Unidos la que, afirmó el presidente del Gobierno, permitirá a Occidente "defender" su "modo de vida" democrático frente a las amenazas militares externas. Y, por ello, Sánchez se mostró convencido de que el Ejecutivo "sacará adelante" la votación para permitir que los norteamericanos fondeen seis destructores en Rota, aunque "habrá debate" en el Congreso. "Debemos anticipar las amenazas y poner en marcha estrategias que nos permitan responder en caso de que se produzca cualquier tipo de desafío", zanjó.

Por el momento, Unidas Podemos no ha querido pronunciarse sobre el acuerdo alcanzado entre Sánchez y Biden para ampliar la presencia estadounidense en la base naval de Rota. Los morados han decidido mantener un perfil bajo durante esta semana en relación a su postura antimilitarista para evitar que se les acuse de tratar de torpedear la cumbre de la OTAN que se está celebrando en Madrid, aunque tradicionalmente Unidas Podemos se ha mostrado muy crítico con la utilización de bases militares españolas por parte de fuerzas de los EEUU.