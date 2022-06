STEPV reclama que es mantinga el professorat de reforç per la covid: "Ja era necessari abans de la pandèmia"

Representants del sindicat han realitzat aquesta reivindicació en la Taula Sectorial d'Educació, en la qual s'han tractat les instruccions de l'inici del pròxim curs escolar.

STEPV ha començat la seua intervenció "denunciant la retallada de professorat que han rebut els centres educatius" i ha exposat davant l'administració educativa que, "malgrat ser docents que van arribar com a dotació extraordinària per la situació de pandèmia, s'ha demostrat que són absolutament necessaris per al normal funcionament dels centres educatius".

"Aquest personal docent -han insistit- no pot perdre's amb un decret d'inclusió educativa tan potent com el qual tenim i quan estem a l'espera de la publicació d'uns nous currículums on l'atenció individualitzada de l'alumnat és protagonista".

Igualment, STEPV ha sol·licitat la reducció de les ràtios "per a poder fer front a tots els reptes educatius que vol abordar aquesta conselleria, perquè és una peça fonamental en una atenció a l'alumnat que garantisca una educació verdaderament inclusiva, plurilingüe i centrada en l'alumnat".

Per la seua banda, des de la Conselleria d'Educació han recalcat que s'està realitzant "exactament el mateix procediment en la dotació de recursos i de personal necessaris en els centres educatius per al pròxim curs que porta fent des de fa anys en contacte directe amb les direccions de tots els centres educatius: abordar, centre a centre, les seues necessitats i que els centres les envien".

La màxima aplicada en el sistema educatiu valencià, insistixen en declaracions a Europa Press, "no varia en cap cas", ja que es demana que cada centre explicite les seues necessitats de professorat atenent a la seua realitat concreta en "el nou context".

"REFORÇ EDUCATIU I EMOCIONAL"

Un context, asseveren, "on cal garantir en tot moment la dotació de recursos i de personal per a garantir al cent per cent l'atenció educativa que necessita l'alumnat, tenint en compte totes les variables actuals: mantindre el reforç educatiu i emocional necessaris després d'haver passat per dos cursos i mig duríssims d'afectació per la pandèmia i sense les mesures de seguretat i higiene estrictes que es van haver d'aplicar a causa de la pandèmia mundial".

Durant el mes de juliol els centres educatius aniran enviant les seues necessitats, que es revisaran "un a un per a tindre preparat, com s'ha demostrat durant set cursos ja, el desplegament necessari per a atendre a l'alumnat valencià".